Ofensiva legal de Junts per acabar amb les «ocupacions conflictives» en 30 dies

continua aprofundint en l'estratègia de combatre les "ocupacions conflictives" . Segons han explicat aquest dimecres en roda de premsa el president del grup parlamentari de la formació,, i la diputada i alcaldessa de Girona,, el partit ha registrat una proposició de llei destinada a acabar amb aquest tipus de problemàtiques en només 30 dies. Per això caldria, segons el seu punt de vista, modificar el codi civil -pel que fa a les comunitats de- i la llei del dret a l'habitatge -pel que fa als- per agilitzar el desallotjament d'aquelles persones que ocupin pisos dei "alterin la convivència". "La mesura és especialment necessària, perquè hi ha", han insistit Batet i Madrenas.El president del grup parlamentari de Junts ha apuntat que aquesta modificació legal està basada en el projecte que van presentar les conselleresen la fase final de l'executiu de coalició. Un plantejament que va topar amb les resistències d'ERC, que ara que governa en solitari l'ha aparcat . "Lamentem que l'executiu de Pere Aragonès estigui mirant cap a una altra banda", ha remarcat Batet, que ha indicat que les ocupacions han augmentat unen una dècada. Segons ell, und'aquest tipus de problemàtiques estan situades a Catalunya.El president del grup parlamentari de Junts ha apuntat que el millor seria tramitar per lectura única el projecte de llei. "Hem d'aportar solucions a les persones que pateixen problemes", ha indicat Batet, que ha insistit que hi haurà contactes amb els grups parlamentaris per tirar endavant la mesura. En essència, quin és el nucli dur de la proposició? "Que tant les comunitats de propietaris i els ajuntaments on hi ha l'habitatge ocupat ambpuguin instar el propietari -gran tenidor- perquè en 30 dies insti al desallotjament", remarca Junts.Abans d'arrencar el discurs més polític, Batet ha expressat el suport als 150 ferits que hi ha hagut en un accident amb dos trens de Renfe a Montcada i Reixac . "Lamentem la manca de compromís en l'execució pressupostària. No tenen cap voluntat d'arreglar-ho. Plou sobre mullat", ha ressaltat el dirigent independentista, que ha carregat contra la falta d'inversions i de construcció de vies a Catalunya. Per tot plegat ha demanat, una vegada més, el traspàs "immediat" de Rodalies. Una demanda que es troba congelada en els òrgansEstat-Generalitat des de fa mesos.

