​Les Muntanyes de Prades seran el 14è parc natural de Catalunya

Quin àmbit tindrà el futur parc natural?

5 comarques: Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Garrigues i Priorat.



22 municipis: Alcover, Alforja, Arbolí, Capafonts, Cornudella, el Vilosell, l’Albiol, l’Aleixar, la Febró, la Pobla de Cérvoles, la Riba, la Selva del Camp, l’Espluga de Francolí, Montblanc, Mont-ral, Prades, Ulldemolins, Vallclara, Vilanova de Prades, Vilaverd, Vimbodí i Vilaplana.



Superfície: 30.700 hectàrees.



Espais de protecció superior que inclou: Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) del



Valors: la coexistència de paisatges plenament mediterranis amb altres de centreeuropeus, i fins i tot boreals, converteix el futur parc en un territori molt interessant des del punt de vista biogeogràfic.

El catorzè parc natural de Catalunya

Les Muntanyes de Prades seran el. El Govern va donar llum verda aquest dimarts a l'inici de laa l'elaboració del projecte de decret del futur espai protegit que inclourài fins aAquesta fase inicial permetrà conèixer les expectatives que tant la ciutadania com els ajuntaments implicats tenen davant la creació del nou parc natural i el seu funcionament. Així mateix, s'oferirà als municipis suport tècnic per ajudar-los a encarar aquesta fase del procés amb garanties i per permetre una bona atenció als dubtes de la ciutadania.Laés un tràmit obligatori i és la primera etapa d'un procés participatiu més ampli, que es desenvoluparà més endavant, segons ha precisat el Govern. Així, posteriorment els treballs continuaran amb unes sessions participatives a la zona, la fase d'informació pública i l'audiència a les persones interessades i als ens locals, fins que la Generalitat aprovi la creació del nou parc definitivament.La declaració com a parc natural comporta unai la definició d'un règim d'ordenació i gestió de l'àmbit territorial de les Muntanyes de Prades superior al que disposa fins ara.La creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades fa quasique està sobre la taula. Va aparèixer al Llibre blanc de la gestió de la natura dels Països Catalans de 1976, tot i que a la Segona República es marcava com un espai de protecció prioritària. Amb l'arribada del segle XXI, els diversos executius de la Generalitat n'havien assumit la proposta, però s'ha anat ajornant repetidament. És una demanda delsde la zona i també de la Plataforma Cívica pel Parc Natural Muntanyes de Prades Quan sigui una realitat, es convertirà en el catorzè parc natural de Catalunya , el primer des de la declaració el 2015 del. Aquesta és la llista completa:Aiguamolls de l'EmpordàAlt PirineuCadí-MoixeróCap de CreusCapçaleres del Ter i del FreserCollserolaDelta de l'EbreEls PortsEl Montgrí, les Illes Medes i el Baix TerMontsenyMontserratSant Llorenç del Munt i l'ObacSerra de MontsantZona Volcànica de la GarrotxaMés enllà dels parcs naturals oficials, la Generalitat també utilitza la denominació col·loquial de “parcs naturals” a altres figures de protecció coml i, que fan créixer la llista fins a 20.Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant MauriciParatge Natural d'Interès Nacional del Massís del PedraforcaParatge Natural d'Interès Nacional de PobletParatge Natural d'Interès Nacional de l'AlberaReserves Naturals del Delta del LlobregatParatge Natural d'Interès Nacional de Pinya de Rosa

