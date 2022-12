Els cantants més escoltats pels catalans a Spotify aquest 2022

es manté línia amb la tendència musical mundial i l'artista més escoltat pels catalans el 2022 a Spotify és, com també ho és a tot el món. El podi, però, queda distribuït de manera diferent si s'analitzen les posicions inferiors, que, que es consolida en cinquena posició, segons dades facilitades per la plataforma a l'ACN.Quant als cantants catalans més reproduïts a Espanya, la de(Baix Llobregat) assoleix la primera posició, seguida d', un rànquing que es manté immutable quan s'analitzen els artistes catalans més escoltats al món aquest any. La cançó més escoltada a Catalunya és, de Bizarrap i Quevedo.Després de la proposta de Bizarrap i Quevedo, la segueixen, de, de, de Bad Bunny i, de, de, de Bizarrap i Tiago PZK;(feat. Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA) [Remix], de Abhir Hathi, Bejo, Cruz Cafuné, EL IMA, Juseph, La Pantera i Quevedo;, de Chencho Corleone i Rauw Alejandro; i, de Bad Bunny i Bomba Estéreo.Després de Bad Bunny, Rauw Alejandro, Quevedo, Bizarrap i Rosalía, el 'top 10' d'artistes més escoltats a Catalunya aquest any el completen, Morad i. Finalment, quant als músics catalans més escoltats a tot Espanya hi ha, en quarta posició,, seguit

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor