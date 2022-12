Cristina Fernández de Kirchner, condemnada a sis anys de presó per corrupció

Elha condemnat aquest dimarts la vicepresidenta del país,, a sis anys de presó i a una inhabilitació perpètua per exercir càrrecs públics per. Els jutges l'han absolt, però, del delicte d'associació il·lícita, amb penes de fins a 12 anys. Fernández de Kirchner no entrarà encara a presó, ja que la sentència és apel·lable i el seu estatus de vicepresidenta l'emparen.Qui va ser dues vegades cap de l'executiu argentí estava sent investigada per presumpte corrupció en laa Santa Cruz, on juntament amb el seu marit,, va iniciar la seva carrera política. "", ha asseverat en conèixer el veredicte.A més de Fernández, el tribunal també ha condemnat a sis anys de presó l'empresari, director d'Austral Construcciones, la receptora del mig centenar de projectes que han estat investigats; així com l'exsecretari d'Obres Públiques,. La resta dels onze acusats han rebut penes de presó que oscil·len entre els tres anys i sis mesos i els sis anys.El tribunal també ha demanat decomissar als condemnats 84.000 milions de pesos argentins -uns-. Els jutges disposen ara d'un període de 40 dies hàbils per donar a conèixer els seus arguments, encara que es podria allargar a causa de la proximitat de les festes nadalenques. Davant l'expectativa que ha aixecat la lectura del veredicte, que s'ha fet a través de, s'ha intensificat la seguretat dels principals tribunals federals de Buenos Aires, que han estat tancats des de la vigília i envoltats per un fort operatiu policial.

