Joel Joan se suma a les celebracions al carrer del triomf del Marroc contra Espanya

L'actor, director i guionista catalàs'ha llançat al carrer a celebrar la victòria de Marroc davant Espanya al partit de vuitens del Mundial de Qatar d'aquest dimarts. Ho ha fet a la confluència entre la, eli la, on joves, banderes i bengales han protagonitzat, des de poc més tard de les set de la tarda, una gran concentració de la comunitat del país del nord d'Àfrica.Ha estat ell mateix qui ha compartit les imatges a través del seu compte d', en una publicació que no ha deixat ningú indiferent. "Que el Joel Joan està a la concentració de l'afició marroquina.", és només un dels comentaris que s'hi poden llegir. "", ha afegit un altre seguidor.La dimensió de la celebració ha fet que s'hagi hagut deen sentit Llobregat, la que permet accedir amb cotxe fins a Ciutat Vella. Efectius delss'han desplaçat fins a la part alta de plaça Catalunya per intervenir en cas que la concentració es descontroli o es produeixin incident.La victòria del Marroc és. No era la favorita i mai havia superat els quarts de final del Mundial. Ja s'havia preparat un dispositiu especial de seguretat per si es produïa aquest triomf, tenint en compte que en altres ciutats europees, especialment a, s'hi van produir incidents arran de victòries del combinat nord-africà a Qatar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor