Per què tremolem quan tenim fred? La ciència respon

Quina part del nostre cos és la responsable? La doctora, del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Nuestra Señora del Rosario de Madrid, explica que es tracta de contraccions involuntàries dels músculs, amb la finalitat d'incrementar la calor metabòlica, per compensar les temperatures externes baixes.i, a través del sistema nerviós simpàtic, activa la contracció ràpida i involuntària dels músculs per generar calor", detalla l'especialista, alhora que assenyala són moviments "queper nosaltres mateixos, com tots els intervinguts pel sistema nerviós simpàtic.Igualment, indica que en els moments de fred, el cos intenta mantenir la calor i el flux sanguini al centre del cos, on es troben els òrgans vitals. Per això,. Els vasos de les zones més perifèriques, com les extremitats i, més concretament, els dits; així com les parts amb funcions no imprescindibles, com els llavis, es constrenyen per concentrar la sang i l'oxigen a les zones amb funcions vitals. "El color morat és un reflex de l'en aquestes zones", aclareix.Alhora, la metgessa parla de la, un fenomen que es produeix per una contracció dels músculs erectors dels cabells, el que s'anomena "": "És, en realitat, un vestigi ancestral -atesa l'escassa quantitat actual de cabell que posseeix l'ésser humà en línies generals-, i que també presenten molts mamífers. La contracció i l'erecció dels cabells crea una capa d'aire, que actua d'aïllament contra el fred.Tot i que d'inici aquest estremiment o tremolor és un mecanisme de defensa, segons manifesta la doctora, representen igualment unque les temperatures externes són massa baixes per al correcte funcionament de l'organisme. "Per això, hem de procurar: pel cap, per les mans, i pels peus", afegeix.