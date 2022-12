Una innovadora prova detecta 14 tipus de càncer en fase primerenca amb una anàlisi de sang

Una ràpidaés clau per a lade molts i moltes pacients, però, per desgràcia, a vegades s'hi arriba massa tard. Aquest és, doncs, un dels principals fronts en els quals el camp de la medicina ha de millorar. Una alternativa als mètodes convencionals de detecció -invasius, cars i amb risc de generar falsos positius- que en els darrers anys ha anat guanyant pes són les, un tipus d'anàlisi de sang que permet detectar ADN alliberat al torrent sanguini per tumors encara invisibles.Malgrat això, aquesta mena de prova també presentaCom ara, que només aconsegueix una sensibilitat d'aproximadament el 10% en la fase més primerenca de la patologia i que hi ha tumors, com els cerebrals, que no és capaç de detectar. A més a més, alguns tipus de càncer no alliberen nivells d'ADN detectables. En aquest sentit, un estudi recent sobre les anàlisis demostrava que podien detectar 12 tipus de tumors, però, en canvi, se'n deixaven 30 dels més freqüents, que produeixen el 50% dels casos i un terç de les morts al món. També hi ha dubtes sobre els diagnòstics que surten de les proves que, a vegades, són més perjudicials que beneficiosos.La prestigiosa revista acadèmica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha publicat aquest dilluns els resultats d'un estudi esperançador en la seva fase més primerenca amb una anàlisi de sang o d'orina. En una de les proves que s'han realitzat, s'han fet servir mostres d'orina i plasma sanguini deperanalitzar els nivells de glicosaminoglicans, unes molècules que poden indicar la presència dels diferents tipus de càncer. Tal com han detallat els autors,, del 10% inicial al 62%. A banda d'això, ha permès predir la localització dels tumors amb una precisió del 89% i un altre dels factors que han destacat a l'article és que la prova costaria uns, xifra entre 5 i 10 vegades inferior que les biòpsies líquides que es fan en l'actualitat.L'investigador de l'Institut Karolinska de Suècia i autor principal de l'estudi,, ha explicat que encara falta evolucionar perquè aquestes proves formin part de la pràctica mèdica del dia a dia. “Elés confirmar l'anàlisi en una mostra de més de 10.000 participants per veure l'entorn en què tindria més sentit utilitzar-la. I abans de ser aprovada per a la detecció de molts tipus de càncer, serien necessaris estudis més amplis, amb 100.000 participants”. En aquest sentit, Gatto ha considerat que el test tindria més sentit en persones “amb un risc elevat de càncer, algú que téo que presenta una”. Finalment, l'investigador ha opinat que aquestes anàlisis podrien combinar-se amb les que busquen ADN. “La mateixa mostra de sang podria emprar-se per testar glicosaminoglicans i marcadors genòmics. La capacitat combinada podria ser suficient per convertir-se en un sistema únic de garbellat”, ha conclòs.Per dur al mercat aquesta mena de biòpsies líquides, el 2017 Gatto va fundar amb un altre dels autors de l'estudi, Jens Nielsen, la companyia. L'empresa va aconseguir 21 milions d'euros en una ronda de finançament el mes de juny per comercialitzar els tests. Si, finalment, les seves biòpsies demostren els seus bons resultats en públics més amplis, significaria queAixò, almenys, és el que defensa un altre estudi elaborat per la companyia Grail, que, com Elypta, també desenvolupa aquest tipus de proves.

