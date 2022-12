Sánchez obre de nou la porta a una reforma quirúrgica de la malversació

Crida a la unitat dins la coalició

El govern espanyol es mostra ara disposat a estudiar una reforma quirúrgica del delicte de malversació en el marc de la modificació delper la sedició que es troba en tramitació al Congrés dels Diputats . Aquest divendres s'esgota el termini de presentació d'esmenes, i fonts de l'executiu assenyalen ara estudiaran les que formulin altres formacions per la malversació. Eltambé presentarà les seves pròpies esmenes, però no per la malversació. Aquestes fonts destaquen, en tot cas, que la reforma no suposaria un retrocés en la lluita contra la, com tampoc en les penes per aquest delicte. Es tractaria, sostenen, d'una homologació del delicte amb. En aquest sentit s'han expressat diverses fonts consultades per l'ACN en la celebració del dia de laL'executiu faara d'aquesta possible reforma de la malversació que implicaria diferenciar entre casos de corrupció i altres casuístiques. Un membre de l'executiu posa com a exemple un alcalde que destina fons europeus a pagar nòmines. Un comportament que ara podria ser condemnat per malversació però que, al seu entendre, no és corrupció.Malgrat que elcentra les crítiques en els acords del govern deamb les forces independentistes sobre qüestions com la sedició, l'entorn del president espanyol considera que la gestió del conflicte a Catalunya és un èxit, i que els resultats avalen la seva aposta pel diàleg i l'entesa. Lluny de restar de cara a les eleccions, asseguren, la política de l'executiu respecte a Catalunya és un actiu per a les eleccions.De fet, la Moncloa espera uns bons resultats a lesde maig, amb el PSOE com a primera força en vots. No descarta la possibilitat d'aconseguir governar a alguna comunitat autònoma més, i creu que l'executiu té bones perspectives també per a les eleccions generals, perquè considera que Sánchez ofereix un projecte de futur, i Alberto Núñez Feijóo, cap de files dels populars, no.Després de les discrepàncies entre PSOE ii la pugna entre Podem i, l'entorn del president espanyol fa una crida a la unitat dins de la coalició, perquè "l'amenaça real d'un govern del PP iexisteix" i "qualsevol diferència política ha de quedar anul·lada davant aquest fet".Pel que fa a la pugna entre PSOE i Podem per la, les mateixes fonts asseguren que els socialistes mantindran fins al final les esmenes que incrementen l'edat per a l'autodeterminació de gènere fins als 16 anys. El fet que Podem no accepti aquestes esmenes podria posar en perill l'aprovació de la mateixa llei.

