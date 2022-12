El Regne Unit reconeix la immunitat al rei emèrit en el cas Corinna

El rei emèritha aconseguit la immunitat al Regne Unit en el cas de la demanda d'assetjament presentada per. Ha dictat sentència el Tribunal d'Apel·lacions britànic, en la seva divisió civil, quel'any 2014. Aquesta decisió judicial s'emmarca en el procés que se segueix contra ell al Regne Unit pel presumpte assetjament al qual va sotmetre la seva examant Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn.Així, la cort ha reconegut el recurs presentat pel rei emèrit per justificar que les seves accions entre l'abril de 2012 i el 18 de juny de 2014 no van pertànyer al seu àmbit privat, per la qual cosa procedeix a concedir-li la immunitat en aquest període i

