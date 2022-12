Has vist un pingüí a la Barceloneta? És un gavot i has de trucar al 112

L'escalfament climàtic els empeny a migrar

🧐 Les xarxes van plenes d'imatges de gavots en llocs inusuals, a prop de la costa o fins i tot dins els ports, enmig de les barques. No és habitual veure'n tants!

👉 Què està passant? 👇https://t.co/XifjNashH2@pnmmbt @parcscat @ICOcells — Alive Fundació (@fundacioalive) November 25, 2022

Aquest gavot va ser recollit a Badalona per Xavier Larruy (foto) i lliurat als #agentsrurals. Al Centre de Recuperació de Torreferrussa s'ha intentat salvar-lo però va morir ahir. Presentava una pèrdua de musculatura no recuperable. Els ocells estan arribant molt dèbils pic.twitter.com/XsBRr1dN9n — Pelagicus (@pelagicuscat) November 24, 2022

Trucar al 112 en cas d'albirament

Recollim els gavots (Alca torda) que aquests dies estan arribant a la costa amb símptomes d'esgotament.



Alguns, arriben morts arrossegats pel mar i els recollim per fer-los una necròpsia.



Els que sobreviuen i podem capturar els traslladem a #CentresFauna per recuperació. pic.twitter.com/EbybWmj5K2 — Agents Rurals (@agentsruralscat) November 30, 2022

Les xarxes socials s'han omplert les últimes setmanes de fotografies de. Alguns usuaris i usuàries, però, no han parlat de gavots, sinó de. I s'equivocaven, ja que tot i que els gavots són parents dels pingüins, són una espècie diferent. Popularment, també se la coneix com a pingdai, cauet, carrau, pescador, ànec de mar o ànec pescaire. En el que sí que tenen raó, però, els i les internautes és en la sorpresa que ha generat que arribin en massa a la costa catalana, unPerquè a l'Atlàntic -lloc on viuen- s'està produint una successió de borrasques molt dures, amb un vent, fred i unes onades extremes que fan que els hi sigui molt difícil trobar menjar. Aquestes dures condicions han provocat que facin el que es coneix com a "fuga de temperi", que no és altra cosa que migrar al Mediterrani abans d'hora.Els i les expertes han apuntat al'escalfament climàtic com una de les possibles causes que han provocat les tempestes. De moment, però, els centres de recuperació de fauna de Catalunya estan analitzant les restes de gavots que han pogut recollir per saber si hi ha altres possibles causes ambientals. Els i les especialistes també han demanat tenir cura amb l'espècie, ja que en acostar-se a la costa, ens poden encomanar laResultat de la situació que viuen a l'Atlàntic, els gavots arribena les platges, ports i desembocadures del país, després de fer milers de quilòmetres de viatge. De fet, alguns exemplars no suporten el cansament i moren abans d'arribar. El seu aterratge massiu ha posat en alerta els i les ornitòlogues del país. Entre les organitzacions que han fet el crit d'alerta hi ha la, que destaca que una plataforma gestionada per l'Institut Català d'Ornitologia ha registrat fins al 22 de novembre 99 albiraments. Normalment, se n'haurien vist només entre 7 i 8 individus, per aquestes dates.Per la seva banda, elsestan recollint tots els exemplars morts o malalts que arriben i han demanat a la població que els avisi si en detecten cap. Les autoritats també han aconsellat no apropar-se ni molestar els animals. Simplement,per saber com procedir. Se n'han vist entrar als ports per alimentar-se o escalfar-se amb la sortida de les aigües de refrigeració dels vaixells de pesca.A Catalunya, el gavot es troba a la llista d'ocells vulnerables del catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada. L'animal té una població mundial d'unes 700.000 parelles, un 70% nidificant a Islàndia, i és considerada una

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor