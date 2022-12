Vídeo | Eto'o perd els papers i agredeix un aficionat a Qatar

La ida de olla de Eto’o



pic.twitter.com/MA9Lfv5OUz — ᴀᴅʀɪᴀ́ɴ sᴀ́ɴᴄʜᴇᴢ (@_AdrianSnchz) December 6, 2022

aquest dilluns al vespre als afores de l'Estadi 974 de Doha després del partit que ha enfrontat el Brasil contra Corea del Sud (4-1). ​En un vídeo publicat per La Opinión de Los Ángeles, es pot apreciar com el també exfutbolista del Madrid s'encara amb un seguidor que sembla que l'està gravant. I tot i que les persones que l'acompanyaven intenten separar-los, Eto'o acaba donant-li unaal cap a l'aficionat que el deixa a terra.Un testimoni dels fets,, que també és periodista del citat diari, ha explicat el succés amb més detalls a la Cadena Ser. "No vaig entendre el que deien. Vaig escoltar Eto'o parlant amb l'aficionat en un to cabrejat. Després, va començar a perseguir-lo fora de control. A l'aficionat li van treure la càmera i. En lloc de marxar, li dona una puntada", ha relatat.El periodista també ha desvelat que ell mateix va arribar a sentir-se intimidat pel camerunès. "Volia veure què havia passat, però va venir cap a mi, potser perquè s'imaginava que l'estava gravant, se'm va encarar per això iLi vaig preguntar què havia passat i no podia articular paraula de com d'enfadat estava. Els que estaven amb ell se'l van endur", ha continuat explicant López, que ha reconegut que no va arribar a entendre el que estaven dient-se Eto'o i l'aficionat. Després del cop,ni tampoc va arribar cap policia a la zona perquè pogués descobrir més informació.Eto'o és al Mundial de Qatar perquè, actualment, ésa la competició internacional.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor