Mor l'actriu de «Cheers» Kristie Alley als 71 anys

El seu primer paper a la pantalla gran va ser a la pel·lícula Star Trek 2: La còlera de Khan el 1982.va néixer a la ciutat de Wichita, Kansas (Estats Units), el 12 de gener de 1951. I d'aquí va saltar ràpidament a Hollywood fins a convertir-se en una "icona" del cinema i la televisió. Aquest dilluns, la família de l'actriu nord-americana ha comunicat a través de les xarxes socials la seva, recentment detectat."Estem molt tristos d'informar que la nostra increïble, feroç i amorosa mare ha mort després d'una batalla contra el càncer", així comença el missatge dels seus fills,a Twitter. Segons han explicat, Alley ha pogut morir envoltada del seu nucli més proper. En el seu escrit, han destacat quecontra la seva patologia i han volgut homenatjar la seva trajectòria professional, però també, i més important, el seu paper com a mare i àvia.Coneguda per les seves interpretacions a la pel·lícula(1989), que va protagonitzar amb John Travolta, i a la mítica sèrie(1987), una de les comèdies televisives més importants del país, l'actriu de Kansas va consolidar-se amb pel·lícules com A Bunny's Tale (1985) o Stark: Mirror Image (1986). Durant la seva carrera,-un com a millor actriu protagonista d'una sèrie còmica pel seu paper com a Rebecca Howe a Cheers i l'altre per la seva interpretació de la mare d'un nen autista al film Un cariño muy especial (1994)-a la millor interpretació d'una actriu en sèrie de televisió comèdia o musical pel seu paper de Howe.La carrera d'Alley també es recordarà per programes com Veronica’s Closet (1997-2000) o la comèdia escrita per ella mateixa(2005), així com per la seva feina com a

