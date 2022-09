Incendis de setembre

El curs escolar va tancar amb un gran nombre de claustres declarant el conseller "persona non grata" i amb un posicionament molt crític de la comunitat educativa sobre la gestió que el departament havia fet del nostre sistema educatiu. El soroll atronador de les reivindicacions ens va acompanyar fins ben acabat el curs i tot apunta que l'inici que tot just demà arrenca a primària i el dimecres secundària, no estarà a l'altura del sistema educatiu que ens mereixem. Ja s'albiren similituds en la planificació, gestió, inversió i comunicació.fruit d'aquesta mala gestió i manca de planificació. Va encendre el primer foc, quan va decidir fer una demostració del seu menysteniment i falta de respecte cap al personal PAE (TEEIS, educadores i integradores socials) convocant-les 3, 2 i 1 dia abans (respectivament) d'incorporar-se als centres educatius, gairebé sense avís previ i amb llistes desactualitzades, per triar plaça a mà alçada i enregistrar la seva elecció de forma manual com qui va a la llotja a comprar peix a l'engròs. Una mena de Jocs de la Fam en els quals sembla que unes professionals han d'aconseguir arribar abans que les altres per obtenir un lloc de feina.. Una mesura que pretenia ser la gran revolució feminista del conseller i que sembla que acabarà sent l'espasa de Damocles sobre els caps del professorat i les famílies. Fins al dia 31 d'agost els i les monitores de lleure interessades a obtenir una oferta de feina precària de 5 hores a la setmana (1 h al dia) durant 3 setmanes, ho podien fer al web del Departament. A més, si tenies la sort de residir en un dels territoris incapaços de cobrir la demanda de professionals del lleure, no calia ni tan sols acreditar cap titulació, l'únic requisit era ser major de 18 anys.Total, només hem de tenir cura de menors d'entre 3 i 16 anys. Tot i així, si l'oferta de feina no es cobreix amb majors de 18 anys (com ja està passant a molts centres) el personal PAE -contractat a mà alçada- o bé el professorat haurà d'ampliar el seu horari lectiu durant tot el mes de setembre per tal de garantir el "lleure educatiu" de les tardes de setembre, tal com ja contemplen alguns equips directius. Una suposada revolució educativa que acabarà convertint-se en un servei de guarderia a les escoles.mitjançant l'acceptació d'una de les demandes històriques, i alhora una de les línies vermelles del comitè de vaga, com és elretorn de l'hora lectiva al professorat de primària i secundària. Això sí, a partir del gener, que així l'organització dels centres i el repartiment d'horaris serà més fàcil. I si pot ser lligat als pressupostos, millor. Així, si algun partit té la gosadia de votar en contra dels pressupostos i no s'aproven, la responsabilitat de no poder complir amb l'acordat recauria sobre els partits d'oposició i no pas sobre el Departament.L'acció o inacció del Departament d'Educació ha provocat aquests grans focs que amenacen la pau i la supervivència del nostre sistema educatiu tal com el coneixem. Ara, és la comunitat educativa la que ha de decidir com s'iniciarà aquest descoratjador curs escolar.

