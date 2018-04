FOTO La recreació amb Playmobil de la picabaralla entre Letícia i Sofia que s'ha fet viral

1er) Vaig anar a escola, en part, els anys finals del franquisme i a un col.legi afecte: entre d’altres, hi havia “literatura” d’aquesta senyora com a lectura obligatòria.



2on) No és que no escrigui en català, no es que només no el parli, és que a més, en bona part, “no l’entén”, segons vaig veure en una entrevista que li van fer a TV3, i a més ha emprès accions en contra -signatura de “manifiestos” contra la “imposició, etc.



3er) Ja té la Creu de Sant Jordi. Som així d’imbècils. O covards.



4rt) Enlloc de dir que el conseller o no sé qui ha d’anar-hi, hauríem de denunciar que Espanya mantingui un premi NOMÉS PER A ESCRIPTORS EN CASTELLÀ, quan a Espanya hi ha “otras lenguas”, i els seus escriptors sofreixen discriminació, humiliació, segregació etno-racial i boicot per no escriure en castellà.



5è) Es un premi que s’empra tot sovint per disparar contra el català, demostrar que Catalunya és Espanya i molts “catalans” de talent escriuen en castellà, com Llosa, Juan Marsé, la Matute, etc.



6è) Segons un articulista, aquesta senyora es “catalana de pura cepa”, el mateix que ha dit d’ell mateix Alejo Vidal-Quadras fa poc, com a credencial per insultar el president de la Generalitat. (“sigiloso payaso“) Son racistes, i no se’n poden avenir que això de “muchas generaciones”, “pura cepa”, “apellidos puros”, etc. no és de cap manera la qüestió ni ho ha estat mai.