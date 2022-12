La contundent defensa de Luis Enrique de Catalunya davant un comentari discriminatori

és una persona de fortes conviccions i de la mateixa manera les defensa. Així ho ha demostrat durant tota la seva carrera com a jugador i entrenador, i així ho està fent al Mundial de Qatar. Dins i fora del terreny de joc. En aquesta ocasió, ha estat un comentari contradurant el seu directe ded'aquest dilluns el que l'ha fet esclatar.", ha comentat un seguidor. L'expressió no ha estat ben rebuda pel seleccionador espanyol, que ha volgut aixecar la veu i confrontar-lo. "" ha començat, per acabar sentenciant: "Si per això no vols donar diners, no els donis. És més, que quedi clar, no volem els teus diners".Això, el dia que Luis Enrique ha anunciat que tots els fons que recapti amb el directes a la plataforma Twitch anirà destinat íntegrament a una bona causa : a la, una ONG que proporciona ajuda a nens amb problemes d'oncologia. Tal com ha explicat, hi ha "un parell de projectes" amb els quals vol col·laborar. De totes maneres, ha comunicat que proporcionarà tots els detalls quan ho tingui tot tancat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor