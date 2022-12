Jorge Javier Vázquez: «Em fa molta vergonya parlar en català»

🔴 @jjaviervazquez: "Em fa molta vergonya parlar en català. L'època del pujolisme va ser molt dura i l'idioma era un element que separava molt a la societat"#Col·lapseTV3



▶ https://t.co/4DeLIhzduS pic.twitter.com/AjdGQqC9BS — TV3.cat (@tv3cat) December 3, 2022

L'entrevista deal programa "" de TV3 no ha deixat ningú indiferent. El presentador de Badalona es va pronunciar sobre temes espinosos i els seus posicionaments han aixecat polseguera. "", va admetre, alhora que va carregar contra el pujolisme.", va exposar per justificar la sensació que li genera parlar una de les seves dues llengües maternes. En aquest sentit, va explicar que la seva escolarització va ser exclusivament en castellà fins als 12 o 13 anys i que, aleshores, no es valorava tant com ara que algú intentés parlar en català.Tot plegat, setmanes després que Jorge Javier desmentís la informació de diversos mitjans que el situaven com elper les eleccions municipals de 2023. "És radicalment fals, no he rebut cap proposta i, si la rebés, no l'acceptaria", va dir després de deixar que els rumors i les especulacions s'estenguessin durant dies.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor