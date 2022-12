Picabaralla entre Luís Figo i Joan Baldoví: «Com va allò teu amb hisenda?»

Sorprenent picabaralla la que han protagonitzat aquest dilluns a Twitter l'exjugador portuguèsi el diputat de Compromís al Congrés. El xoc dialèctic ha deixat sentències i acusacions públiques molt greus que ja no s'esborraran d'internet. Tot, arran d'una fotografia que ha compartit l'exfutbolista, en què apareix una macedònia de figures com les d'. En veure-la, Baldoví l'ha repiulat amb un concís comentari: "".Figo no s'ha quedat de mans plegades i ha exercit el seu dret a rèplica amb un poc subtil "", seguit d'un repàs dels nombrosos llocs de treball que generen els seus amics i per acabar amb un "". Però l'enganxada d'institut no ha acabat aquí. "", ha contestat Baldoví, en referència als gairebé 3 milions d'euros en concepte d'IRPF que va haver de regularitzar el seu interlocutor el 2012. "", la contrarèplica de Figo, fent servir l'escàndol dels abusos sexuals sistemàtics que va esquitxar l'exconsellera d'Igualtat valenciana Mònica Oltra.Un seguit d'acusacions públiques molt dures i que han revolucionat la xarxa social. Segons ha publicat Javier Negre, el motiu de la reunió de la discòrdia ha estat la inauguració de la nova superfície comercial de, conegut amb el sobrenom d'"".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor