Luis Enrique revela què farà amb els diners que guanya fent directes a Twitch

Luis Enrique donará todo el dinero que gane el twitch a la Fundación de Oncología Infantil, este hombre se merece por todo lo bueno que le pase ❤️ pic.twitter.com/JbAqrvG5dF — Carla gove ᴬᵀᴹ (@CarlaAtleti3) December 5, 2022

és un dels fenòmens del, no només pel paper de la, sinó també pels seus directes a Twitch . D'aquestes retransmissions, inevitablement l'exentrenador deln'està rebent uns beneficis a partir de les subscripcions voluntàries d'alguns dels milers d'espectadors que acumula quan encén la pantalla i els micros. Ara, Luis Enrique ha explicat què farà amb aquests diners.I serà per una bona causa. I és que tal com ha detallat el tècnic en un dels seus directes, els diners guanyats a Twitch aniran molt probablement a unaque proporciona ajuda a nens amb problemes d'. Es tracta de la, i tal com ha explicat Luis Enrique hi ha "un parell de projectes" amb els quals vol col·laborar. De totes maneres, ha comunicat que proporcionarà tots els detalls quan ho tingui tot tancat.Des que s'ha descobert aquesta faceta d', Luis Enrique ha deixat grans moments a Twitch. Des de prendre's amb humor la relació de la seva filla amb Ferran Torres , a revelar quin és el seu programa preferit de TV3 o la resposta a les crítiques del madridisme , el tècnic asturià ja no té res a envejar als grans creadors de contingut, almenys amb les espectaculars xifres d'espectadors que marca. El seu èxit també ha posat en evidència la manipulació de la COPE

