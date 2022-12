Interceptat el primer sobre ensangonat amb ulls d'animals al consolat ucraïnès a Barcelona

La policia espanyola ha tornat a interceptar una nova tramesa de sobres amb ulls d'animals a oficines diplomàtiques d'Ucraïna. Ara, per primera vegada, en el consolat de Barcelona, a més del de Màlaga i l'ambaixada a Madrid, segons han informat fonts policials. Ha estat aquest dilluns al matí quan s'han detectat i interceptat aquests tres sobres sospitosos pels sistemes de seguretat de Correus. La policia ha descartat la presència de substàncies explosives o deflagrants.



La setmana passada, fins a cinc ambaixades ucraïneses ja van rebre diversos "paquets ensangonats" que contenien parts del cos de diversos animals. El govern de Zelenski els va definir com a actes de "terror i intimidació" i va assenyalar Rússia. Es tracta de les delegacions a Espanya, Hongria, els Països Baixos, Polònia, Croàcia i Itàlia, tot i que també es van registrar enviaments sospitosos a consolats a la República Txeca i, de nou, a Polònia i Itàlia. "Els paquets estaven mullats amb un líquid amb una ferum característica" segons va descriure el portaveu d'Exteriors, Oleg Nikolenko, en un comunicat. A hores d'ara, estan estudiant el significat d'aquestes accions.

Alhora, diverses persones van irrompre a la residència de l'ambaixador d'Ucraïna ali a l'ambaixada al. Tot, en el marc d'una sèrie d'atacs contra les delegacions diplomàtiques del país, que es va descobrir amb el salt a l'esfera pública de la informació que apuntava a la presència d'una carta amb un mecanisme de detonació trobada a l'ambaixada d'Ucraïna a Espanya , on un treballador va resultar ferit lleu"Tenim motius per pensar que s'ha iniciat unacontra les ambaixades i consolats d'Ucraïna", va assegurar Nikolenko, que va acusar Rússia de jugar brut en ser "incapaç" d'aturar-los al front diplomàtic. En aquest sentit, ha avisat que aquesta estratègia "". "Continuarem treballant de manera efectiva per assolir la victòria a Ucraïna", ha asseverat el ministre d'Exteriors,. Mentrestant, les delegacions diplomàtiques ucraïneses a l'exterior han estat posades sota el, seguint ordres del mateix Kuleba."Demanem a tots els governs estrangers que garanteixin la màxima protecció de les institucions diplomàtiques ucraïneses seguint la", ha recalcat el ministeri ucraïnès. Tot i això, el portaveu principal de la Comissió Europea,, ha expressat que des de la Unió "". Si bé, ha exclamat que "és inacceptable".

