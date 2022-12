Localitzem i denunciem una "slackline" sobre l'estany de Baborte @pnaltpirineu.



Els responsables no disposaven de l'autorització del parc i s'enfronten a multes de fins a 3.000 euros.



Aquest tipus d'instal·lació pot generar perill en fauna i aeronaus. pic.twitter.com/AUqqC1LpuD — Agents Rurals (@agentsruralscat) December 5, 2022

Elshan localitzat i denunciat un(línia aèria) sobre l', dins els límits deli al terme municipal. Segons ha informat el cos, els responsablesdel parc natural per fer aquesta activitat. Ara, s'enfronten a multes de fins a 3.000 euros, ja que aquest tipus d'instal·lacions poden ser perilloses per a la fauna autòctona i també pel vol d'aeronaus.Fonts dels Agents Rurals han detallat aque els responsables són un grup d'aficionats a aquesta pràctica esportiva que havien muntat l'estructura peri que havien lligat la corda a unpi negre a tots dos costats. Tot i que per realitzar l'activitat anaven amb una corda de seguretat, cal tenir en compte també la magnitud de la infraestructura, que feia més dei en algun tram assolia elssobre les aigües de l'estany.L'slackline és unno reconegut en el qual es fa servir unaque s'enganxa entre dos punts fixos, normalment arbres, i es tensa. Es diferencia del funambulisme en el fet que en aquest últim es camina sobre un cable metàl·lic totalment tens, mentre que en el slackline es camina sobre unaque no està tensada.

