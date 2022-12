Patir alopècia localitzada està associat amb un tipus de personalitat, segons un estudi

L', la pèrdua de cabells en una zona localitzada o difusa principalment del cuir cabellut, està associada a la, que c. És la conclusió del darrer estudi del grup de recerca en dermatologia clínica i translacional de l'i científics de laEs desconeix amb detall l'origen d'aquesta malaltia, però sembla que hi influeixen "tant elscom els", han explicat des de l'. Fins ara, l'associació potencial entre aquest tipus d'alopècia i la TDP no havia estat analitzada i, per tant, l'objectiu de l'estudi va ser comparar la prevalença de la segona entre pacients amb aquesta malaltia i persones sanes. També es buscava analitzar l'impacte de TDP en pacients amb alopècia areata quant aEls resultats principals revelen una prevalença més gran de TDP en pacients amb aquesta alopècia que en persones sanes, així com una. També que produeix un deteriorament de la vida sexual més accentuat en les dones.La investigació, a càrrec del doctor, posa de manifest la necessitat d'"un abordatge holístic i integral" d'aquesta patologia, en què és important unper realitzar un tractament adequat de l'alopècia i les comorbiditats associades com l'ansietat i la depressió, han defensat els seus impulsors.