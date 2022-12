Mor un nen d'onze anys en caure del vuitè pis d'un hotel quan feia parkour

anys després de caure quan feiaen la cinquena planta d'un hotel de l'Albir, a l'Alfàs del Pi (Alacant). El menor ha estat traslladat en estat molt greu a l'Hospital General Universitari d', però finalment aquest diumenge, al voltant de les 23:30 de la nit, ha deixat de respirar. Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil, s'ha obert una. No obstant això, segons aquestes mateixes fonts, "tot apunta" al fet que ha existit una negligència per part del menor.El jove no estava allotjat en l'establiment i suposadamentde l'hotel per fer parkour amb un altre amic. Els fets han passat aquest diumenge quan, al voltant de les 15:00 del migdia, el menor ha trepitjat una cúpula que s'ha vençut i s'ha precipitat des d'una altura d'uns 16 metres, caient des del terrat fins al hall de la planta baixa.Després de rebre l'alerta, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) ha mobilitzat immediatament una unitat del Servei d'Assistència Mèdica d'Urgències (SAMU) i una altra de Suport Vital Bàsic (SVB) al lloc. L'equip mèdic del SAMU ha realitzat diverses maniobres fins a aconseguir estabilitzar el nen, que ha hagut de ser evacuat peren l'ambulància a l'hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa. La mare del menor, de 47 anys, ha estat traslladada peral mateix centre hospitalari, en la unitat de suport vital bàsic.Posteriorment, el nen ha anat en una unitat del SAMU a l'hospital General Universitari Doctor Balmis d'Alacant. Per fer el trasllat, el CICU ha sol·licitat l'acompanyament de la Policia Local de La Vila Joiosa, des de l'hospital fins a l'autovia. Una vegada allà, la Guàrdia Civil s'ha encarregat del recorregut, fins a l'arribada a la ciutat d'Alacant. Ja a la capital, els agents del municipi han obert el pas a l'ambulància, fins a arribar al centre hospitalari. D'aquesta manera, han aconseguit que l'ambulància circuli a una velocitat constant, la qual cosa ha facilitat la feina de l'equip mèdic del SAMU per mantenir l'estabilitat del pacient que, no obstant això, segons ha confirmat la Guàrdia Civil, ha mort al centre a última hora del dia.

