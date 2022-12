Un futbolista d'Anglaterra abandona el Mundial per un assalt armat a casa seva

Tot i que van guanyar per tres gols a zero, és possible que alguns aficionats i aficionades trobessin a faltara les files angleses del partit contra el Senegal. El motiu de la seva absència no és una lesió o indisposició, sinó que ha patit unde Londres., ha dit el seleccionador Gareth Southgate a la cadena ITV en unes declaracions en les quals també ha explicat que el futbolista del Chelsea va marxar de Doha diumenge preocupat per la seva família. El queSouthgate és"No us ho puc dir. És una situació que ha de resoldre amb la seva família", s'ha limitat a expressar per després afegir que el que no vol és posar-li pressió. "La família és el primer", ha resumit el tècnic.El seu company a la selecció, el davanter del Tottenham Hotspurtambé ha parlat amb la cadena televisiva sobre Sterling. En concret, li ha enviat suport, tant a ell com al seu cercle proper. ", veurem com evoluciona dia a dia", ha expressat. "Estic segur que el Raheem parlarà amb l'entrenador i prendrà la millor decisió per a ell i per a la seva família. Això és el més important. Li enviem el nostre ànim i esperem veure'l el més aviat possible", ha afegit el capità d'Anglaterra.Per la seva banda, el preparador dels anglesos ha detallat que el futbolista del Chelsea "necessita espai" i que l'equip vol "respectar-lo i no entrar en detalls". A més a més, ha apuntat que ", però és insignificant en un moment com aquest per a ell".Sterling ha jugat de titular els dos primers partits de la selecció d'Anglaterra, amb una participació important durant la golejada contra l'Iran (6-2). On no se'l va veure és en la victòria contundent contra Gal·les (0-3), que es va quedar tot el partit en la banqueta.

