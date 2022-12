El Consell d'Europa veu «crítica» la situació de bloqueig al Poder Judicial

Elconsidera que laderivada peldel(CGPJ) des de fa quatre anys és "". En un informe que analitza els avenços de l'Estat en la lluita contra la corrupció, el Grup d'Estats contra la Corrupció () del Consell d'Europa "l" de l'Estaten els nomenaments en l'Pel que fa al bloqueig del CGPJ, el GRECO insisteix quedels seus membresi lamenta "la manca de resultats positius per implementar aquesta recomanació". "Quan hi ha una composició mixta dels consells judicials per a la selecció dels jutges, els estàndards apunten que els jutges han de ser elegits pels seus iguals i les autoritats polítiques, com el parlament i l'executiu, no han d'estar involucrats en cap moment en aquest procés de selecció", diu el document, tot remarcant que aquesta situació provoca una "percepció polititzada" del CGPJ.L'informe també critica quecompletament laperde l'àmbit judicial. El GRECO havia demanat establir "criteris objectius" per a aquests nomenaments i apunta que l'Estat ha de "fer més" per complir aquest requisit. "", remarca.El document també veu. Així, el GRECO demana establir "criteris i processos clars per incrementar la transparència" en la relació entre l'executiu i la fiscalia general. També insisteix que calperquè no coincideixi amb la de l'executiu. La manca de progrés en aquesta recomanació, apunta l'informe,Pel que fa als parlamentaris, el GRECO apunta queen la seva relació amb els, així com la seva "integritat" i "rendició de comptes". Així, apunta que la meitat dels parlamentaris no inclouen aquestes reunions en les seves agendes institucionals i que molts no fan públic el contingut de les trobades amb grups que "busquen influir en el procés legislatiu". "Cal prendre més accions determinades en aquest àmbit", diu el text.En l'informe de seguiment de les accions de l'Estat contra la corrupció, el GRECO apunta que només s'han "implementat o s'estan abordant satisfactòriament" set de les onze recomanacions, mentre tres s'han implementat parcialment i una –la del CGPJ- no s'ha implementat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor