Un estudi amb participació catalana descobreix per què surten tumors de cap i coll

Un estudi internacional en què han participat l’Institut de Recerca dei la Universitat Autònoma de Barcelona () ha identificat eli ha pogut comprovar que és el mateix mecanisme que explica per què fumar i beure augmenta el risc de desenvolupar aquest tipus de càncer en la població general.Els resultats, que publica la revista Nature, mostren que la deficiència en el procés natural de les cèl·lules per reparar el dany que produeixen unes substàncies químiques que fan malbé l'ADN, anomenades, és la responsable del risc de presentar carcinoma de cèl·lules escamoses de cap i coll. Les conclusions permeten buscardirigides a intentar contrarestar aquest risc, no només en els pacients amb anèmia de Fanconi, sinó també en la resta.Les cèl·lules humanes estan exposades a diferents agressions de l’entorn que poden causar danys a l’ADN, per la qual cosa necessiten reparació constant. En qualsevol cèl·lula, en un moment donat s'estan fent processos moleculars per segellar esquerdes a la doble hèlix o corregir el codi genètic per mantenir el bon funcionament de l’organisme. A les persones que neixen amb anèmia de Fanconi -una- no els funciona un d'aquests sistemes de reparació, cosa que fa que les seves cèl·lules siguin incapaces d'eliminar les lesions creades per diferents factors ambientals.Aquestes persones poden patir nombrosos problemes mèdics al llarg de la seva vida, com insuficiència de la medul·la òssia, malformacions congènites i també un risc molt elevat de desenvolupar tumors de cap i coll. Es tracta d’un tipus de càncer que normalment e, però en persones amb anèmia de Fanconi pot aparèixer al voltant dels 20-30 anys i amb unaEn aquest estudi, els investigadors han analitzat les signatures genètiques de tumors de mig centenar de pacients amb anèmia de Fanconi i les han comparat amb dades de centenars de tumors esporàdics. Amb aquests resultats, es plantegen nous reptes de futur, com araque incideixin en el mecanisme de reparació del dany causat pels aldehids, o bé, manipular el procés perquè no s’acumuli la substància nociva en l’organisme per intentar retardar, o bé, evitar l’aparició dels tumors. De fet, ja s’està treballant en dos assajos clínics en aquesta direcció.

