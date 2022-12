Junts anticipa una negociació llarga pels pressupostos: «Aragonès ha anat tard»

Reforma del codi penal

"A hores d'ara, les discrepàncies són importants. Tot i que ara el Govern té pressa, tot fa preveure unaperquè l'executiu des'hi ha posat tard, com si tingués la majoria per aprovar els pressupostos. Encara hi ha manca d'informació. Tot fa preveure que les converses seran lentes, i per això demanem reunions sectorials". Aquest és el missatge que ha enviat aquest dillunsde cara a la negociació dels comptes, per la qual ha demanati "pensar en el país". El portaveu de la formació,, ha apuntat que el partit no demana una rebaixa fiscal, sinó que "no pugin els impostos per la inflació", ha instit el dirigent independentista. Pel que fa al projecte del, l'ha considerat innegociable, perquè "compleix la normativa". "Els qui el volen aturar és per motius ideològics", ha indicat. Aquest dilluns, un manifest a Tarragona ha fet costat al projecte La setmana passada, Junts va presentar un document de mesures com a primer pas per negociar amb el Govern. Es proposavade l'-de 0 a 12.450 euros- del 10,5% actual al 10%, així com també deflactar tots els trams d'aquest impost un 3,5% per "ajudar les famílies a pal·liar la inflació". Amb aquest objectiu també es plantejava incrementar elsi familiars de l'IRPF un 7,5%. Pel que fa a la revisió de l'impost de successions, es tractava de "revisar-lo" per arribar "durant els propers anys" -no es concreta quan- i de manera "progressiva" a la reforma que es va fer el 2011, ambcom a president de la Generalitat, tot i que finalment va acabar fent marxa enrere. Es tractaria, per tant, d'acabar en un escenari en què es bonifiqui al 99% les adquisicions per causa de mort en familiars de primer grau, és a dir, en pares, fills i germans. També s'apostava per protegir fiscalment les empreses familiars per "permetre la seva continuïtat" amb unadel 99%.Segons fonts de la formació, la deflactació del 3,5% combinada amb l'increment del mínims personals faria que es deixessin de recaptar, però igualment se'n sumarien 426 addicionals. Es tracta d'evitar la "sobrepressió fiscal", com defensa la formació. L'executiu, per ara, encara no ha tancat cap acord pels comptes -les reunions més avançades són amb els comuns-, tot i que ERC confia en tenir-ne algun a finals d'aquesta setmana. El PSC va ser inclòs dimarts passat com a possible aliat per part del Govern . El president de la Generalitat,, ha pressionat aquest mateix dilluns els possibles socis en un acte amb sindicats i patronals en els qual els agents socials han apostat per tenir nous comptes com abans millor En una entrevista aquest dilluns a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la portaveu parlamentària dels socialistes i encarregada de liderar les converses amb el Govern,, ha apuntat que veu "molt difícil" tancar aquesta setmana un acord amb l'executiu. El calendari del Govern passa per aprovar els comptes durant la primera quinzena de desembre -per tant, com a molt tard la setmana vinent- i tramitar-los alabans que acabi l'any. Però els grups reclamen un acord previ a la tramitació, que per ara no arriba i que farà que hi hagia principis de gener.Rius també ha apuntat, en relació a la reforma del codi penal, que es tracta d'un "canvi de nom" pel que fa a la. "Tant el PSOE com ERC van tombar l'esmena a la totalitat de Junts. Considerem que és un error. Es posen en perill diversos drets, com el de manifestació, com han indicat organitzacions internacionals", ha indicat el portaveu de la formació. Ara, el partit presentarà esmenes parcials perquè el delicte de desordres públics agreujats no "amenaci drets bàsics" quan s'aprovi al Congrés. La crida ha anat dirigida a ERC i als comuns, que fan costat a la proposta delA banda del tràmit al Congrés, aquest dimarts hi ha convocada una manifestació impulsada per l'(ANC) en contra de la reforma del codi penal. D'aquesta marxa se n'ha desmarcat Òmnium Cultural , com ha remarcat el president de l'entitat,, en una entrevista a La Vanguardia. "No contribuirem a la confrontació", ha reflexionat Antich, que veu presència "d'antipolítica".

