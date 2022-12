«Tour de force» d'institucions polítiques i econòmiques per accelerar el Hard Rock

Posar data

L'entre les cambres de comerç, el Port, la Diputació, ajuntaments i diferents associacions empresarials ha escenificat aquest dilluns, de nou, el seu compromís amb el macroprojecte delals termes municipals de Salou i Vila-seca. La imatge deixa prou clar, però, que de momentRepublicana, tal com ha denunciat l'alcalde de Salou,, qui ha acusat els republicans de "política sectària". I és que segons ha assegurat la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona,, l'alcalde de la capital,, hauria primer acceptat la invitació i confirmat la seva assistència divendres per l'endemà fer-se enrere.Tampoc no s'hi ha pogut veure cap altre membre del partit republicà, ni la presidenta de la Diputació,, ni el president del Port,. "Demanem que no es posi en perill el projecte i que s'impulsin com més aviat millor els mecanismes necessaris", ha dit Roigé, per aprovar de manera definitiva les modificacions del Pla Director Urbanístic que "aportaràdirectes i indirectes" al Camp de Tarragona.Les persones que sí que hi han assistit han destacat, a través d'un manifest,, amb un "turisme vacacional de compres amb major poder adquisitiu". La presidenta de la Cambra, que ha liderat l'acte celebrat a la seu de l'avinguda Pau Casals, ha afegit queEl pes del sector serveis al Camp de Tarragona, tal com han volgut subratllar, és del 58% del valor afegit brut i un 72% dels treballadors en actiu ho fan en aquest àmbit. En tot moment, però, han parlat d'unai respectant el procediment legal establert. Centres turístics integrats com ara el de Hard Rock, segons el manifest, han de "fer possible un model econòmic d'èxit, basat en la modernitat, la sostenibilitat i el respecte mutu amb els sectors industrial i primari". Un projecte "estratègic" del qual, han dit,, si bé, novament, s'ha evidenciat la falta de suport dels partits. Una de les principals reivindicacions, verbalitzada en aquest cas per l'alcalde de Vila-seca,, és que "" i que no "posin en perill" una inversió que calculen que pot arribar als 700 milions d'euros. "La Generalitat ha d'agafar aquest projecte que s'ha portat treballant des de fa molts anys com a prioritari per", ha apuntat. Més dur s'ha expressat l'alcalde de Salou, que ha titllat de "" els qui s'oposen a l'ampliació del Complex Recreatiu i Turístic (CRT). "El que volem és que el Govern digui fermament que està per la labor i en quin mes creuen que podrà estar aprovat el projecte, ja n'hi ha prou d'ambigüitats", ha conclòs Pere Granados.Entre leshi ha els ajuntaments de Reus, Cambrils, la Bisbal del Penedès, Constantí, Calafell, l'Arboç, Montferri, la Canonja, Perafort i el Vendrell. També hi són les cambres de comerç de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls, així com la Cambra de la Propietat Urbana. Com a associacions empresarials hi són l'AEQT, l'associació per a la promoció de Tarragona, l'associació d'empreses del polígon industrial de Valls, l'associació d'empreses del metall, l'Associació d'Empreses d'Hostaleria de Tarragona, entre d'altres. A més a més, destaquen el Círcol de Reus, l'Autoritat Portuària de Tarragona, els consells comarcals del Baix Penedès i del Tarragonès, la Diputació, Foment del Treball, el Gremi de la construcció, la Universitat Rovira i Virgili, la Xarxa Santa Tecla i la FEAT.

