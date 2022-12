Vaga i protestes: l'atenció domiciliària de Barcelona, en mans d'un fons, surt al carrer

Avui dia 5, i els 7 i 9 de desembre vaga al Servei d'Atenció Domiciliària a Barcelona 🏴#VagaSadBcn

En lluita contra la precarietat 🔴⚫ pic.twitter.com/9qyuxg8SwJ — CGT Catalunya 🚩🏴 (@CGTCatalunya) December 5, 2022



L'Ajuntament reivindica canvis recents

Aquest dilluns, aquest dimecres, i aquest divendres. Són els tres dies de vaga intermitent convocats pels sindicats CGT i Cobas al. Una tasca que té cura de les persones que tenen la mobilitat o l'autonomia limitades, com. Un servei que, alhora, està en part entregat a una filial del grup, controlat pel fons Intermediate Capital Group. Ara, algunes treballadores del SAD -majoritàriament són dones- han sortit al carrer per reclamarSegons l'Agència Catalana de Notícies,que ha arrencat davant de l'Institut Municipal de Serveis Socials, al carrer València de Barcelona,. Es dirigien a la seu de Domusvi, d'una banda, i a la de Suara, una altra empresa subcontractada.Fonts municipals asseguren a aquest diari que els consta un seguiment de la vaga deentre els equips del SAD, si bé la Generalitat havia fixat uns serveis mínims que obligaven a treballar a la meitat de la plantilla habitual. Durant la jornada de protesta, Cobas ha denunciat que hi ha professionals que s'han trobat la comunicació de la seva inclusió enAquest servei social, que engloba unes 4.000 professionals i 24.000 usuaris, està repartit entre diferents empreses subcontractades per l'Ajuntament. En aquesta situació, denuncien "precarietat alarmant" i davant "d'un servei públic en mans privades". Ara reclamen. Són les maneres de compensar la tasca d'una feina "imprescindible", insisteixen."Som qui acompanya i cuida les persones més vulnerables de Barcelona.i "amb un conveni que diu que sempre devem hores a l'empresa", denunciava el vídeo que anunciava la vaga d'aquesta setmana.Per arribar-hi, reclamen un conveni propi. Mentrestant, des de l'Ajuntament remarquen que el SAD barceloní, com els de la resta de Catalunya, té unes condicions fixades pel conveni català. Igualment, reivindiquen que el consistori ha aconseguit millores en aquesta norma catalana, tot i que per sota del que es reclamava, i que ja ha licitat un nou contracte amb els noves condicions del conveni millorat. Un marc laboral que incrementa un 14% el salari, durant els propers quatre anys.Encara i així, el govern municipal mostra "respecte absolut" per les reclamacions laborals i diu que "estudiarà qualsevol millora que se'n derivi d'un conveni marc diferent a l'actual".

