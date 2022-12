Aquests són els requisits que es demanen als nens per cantar la loteria de Nadal

Alta participació

Competències personals i socials

són els principals requisits que han de complir els nens i nenes de la Residència-Internat de Sant Ildefons de Madrid, que ja afinen cordes per al sorteig extraordinari de la loteria de Nadal del pròxim 22 de desembre. Així ho ha explicat en una entrevista concedida a Europa Press la nova directora de la Residència,, que fa uns mesos va substituir la seva predecessora al càrrec, Charo Rodríguez.La nova responsable de la direcció de l'emblemàtic centre ha destacat que els nens i nenes "necessiten unper llegir-los amb rapidesa", així com disposar de "fluïdesa verbal". També ha afegit que "es valora la capacitat per mantenir una certa presència a l'escenari". La directora de la Residència de Sant Ildefons de Madrid ha detallat que, per cada taula del sorteig, es conforma un equip de quatre nenes i nens, en què dos participen cantant número o premi i els altres dos extreuen les corresponents boles.Com ha assenyalat Carmen Jiménez,l'equip de loteria del centre està format aquest curs perde les nenes i els nens, juntament amb la directora de la Residència. En total, sis persones. "Tots els que participem somi l'únic requisit és voler acompanyar i preparar els menors en aquesta aventura, no només del sorteig de Nadal, també en els sortejos ordinaris dels dijous i els dissabtes que hem reprès recentment, després de més de dos anys sense fer-los", ha precisat la directora.Preguntada sobre quants nens i nenes participen en el sorteig d'enguany, Carmen Jiménez ha relatat que, en principi, està previst que participin 24 menors, dels quals 13 són nenes i 11 nens, però cal tenir en compte que les dades podrien variar lleugerament el dia del sorteig. De les 13 menors que canten número o premi, participen per primera vegada tres, mentre que dels 11 nens, ho fan per primera vegada quatre. Comptant els debutants que canten, hi ha un total deLa nova directora de la Residència ha admès que "aquest 2022, com és habitual, s'han presentat més voluntaris dels que finalment aniran al sorteig". I ho detalla: "Hem hagut de seleccionar, però al final tenim una alta participació". La responsable del centre ha considerat que l'alt nombre de candidats respon al fet quei sentir-se protagonistes".Des de mitjans d'octubre, els nens i nenes assagen dos dies alterns entre setmana durant una mitja hora. En les pràctiques, fan successivament les mateixes rutines que es realitzen al sorteig . "A més a més, se'ls donen pautes per afrontari es prepara el sorteig des de la part divertida de l'activitat. Se'ls anima a confiar en ells mateixos perquè estan preparats per fer-ho molt bé i a donar-se suport amb els companys, ja que és una activitat que es fa en equip", ha assenyalat Jiménez.Per a la directora del centre, aquesta activitat potencia el desenvolupament de competències tant personals com socials. "Entre les personals, podem destacar la confiança en un mateix, el maneig d'emocions i el compromís. En relació amb les competències socials, podem parlar de comunicació, col·laboració i cooperació perquè es desenvolupa l'activitat en equip", ha especificat.Sobre la, Carmen Jiménez ha revelat que el dia previ es fa l'assaig general al Teatre Real. "El dia assenyalat, ben d'hora ens dirigim al Teatre, on ens acomodem en un camerino ampli i amb molta il·lusió es va desenvolupant, de la forma més natural possible, l'esperada jornada", ha subratllat. I tot i que aquest serà el seu primer sorteig com a responsable de les nenes i els nens de la Residència, ha explicat que ha col·laborat en altres sortejos durant la pandèmia "com una de les persones que formava part de l'equip de loteria", per la qual cosa compta "amb un cert avantatge, en haver participat des de 'l'altre costat'".Amb tot, Jiménez s'ha expressat il·lusionada pel dia que viurà. "El sorteig ens permet gaudir d'un ambient tan especial... S'imposa l'orgull de veure com les nostres nenes i nens van desplegant les seves habilitats, superant els seus límits, guanyant confiança en si mateixos i vivint la jornada amb un gran sentit d'equip i de família.amb les famílies i la resta del personal de la Residència, així com amb qui veu el sorteig d'una manera o una altra".La seva predecessora, però, ha reconegut que durant el dia viurà "cert nerviosisme", però ha apuntat que l'equip de la loteria d'enguany que l'acompanyarà té professionals "amb gran experiència", cosa que li dona "molta tranquil·litat". En l'actualitat,per a nenes i nens d'edats compreses entre els sis i els 14 anys. Les famílies d'aquestes nenes i nens viuen diferents circumstàncies econòmiques, laborals o familiars que fan necessari un suport temporal en la criança dels seus fills.

