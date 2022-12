Detenen dues persones pel cas del cadàver esquarterat en un contenidor de l'Eixample

Elshanrelacionades amb elque es va trobar en unde Barcelona dimarts passat. Segons ha comunicat la policia catalana en un comunicat, els detinguts teneni passaran a disposició judicial aquest dilluns al matí.Els Mossos han detallat que en el marc de la investigació, es va localitzar unde la ciutat amb diferents indicis queaquestamb la possible mort violenta. La, de la qual s'ha fet càrrec el Jutjat d'Instrucció 23 de Barcelona, continuaEls fets van succeïr el passat dimarts 29 de novembre quan un drapaire va trobar una maleta amb un tors d'un home dins en un contenidor situat a la cruïlla entre els carrers de Casanova i l'avinguda Roma. Va ser el drapaire qui va avisar el propietari de l'estanc on habitualment compra el tabac. Tots dos van comprovar-ho ali van alertat unaque passava.El personal mèdic va avisar els serveis municipals, que directament van alertar els Mossos cap a les 11.00 hores. L’aixecament deles va produir al voltant de les 13.30 hores. Al contenidor, que era el gris, només hi havia lai una

