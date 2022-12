Qui aconsella Feijóo?

Mar Sánchez Sierra, la mestressa

Marta Varela, "fanàtica de la causa"

Álvaro Pérez, el "centrista"

Luis de la Matta, el braç executor

Marcos Gómez Román, proper a Alfonso Rueda



Miguel Tellado, l'home de l'aparell

El líder del PP,ha reblat el clau en la seva estratègia d'oposició contra el govern de. El recurs presentat pel partit davant elper impedir la tramitació parlamentària de l'esmena que permetria desbloquejar la renovació del TC i del CGPJ desmenteix l'esforç per presentar a la ciutadania un Feijóo suposadament moderat i institucional. Els portaveus del PP s'han instal·lat en uns missatges d'intransigència -inclosa la portaveu al Congrés, la sorayista- que ja no estalvien acusacions d'contra Sánchez. El PP ha endurit encara més el seu to aquests dies en una línia que qüestiona els missatges inicials de Feijóo que no havia vingut a "insultar" el president del govern.Encara no fa un any que el líder gallec va aterrar a Madrid, aplaudit per totes les sensibilitats del PP després del "sacrifici" de. Des d'aleshores, la deriva radical del discurs dels conservadors ha estat molt acusada., periodista, doctor en dret i un dels analistes més fins de la política gallega, explica aque Feijóo ", però es troba sota pressió d'un PP de Madrid que és un volcà". Feijóo s'ha envoltat d'un nucli gallec, molt aplegat entorn d'ell i amb un predomini de periodistes. Segons Losada, "a aquest equip li falta profunditat". "Hi ha gent bona, alguns són bons caps de comunicació, però no estrategues", afegeix. Qui són aquests homes i dones del president del PP?Tots els analistes coincideixen en què el nucli dur de Feijóo té un vèrtex molt clar: la cap d'àrea de projecció i imatge de Génova. Fa les mateixes tasques que ja feia al costat del president de la Xunta. De caràcter dur, periodistes veterans asseguren que es tracta d'una persona d'idees molt conservadores que desmenteix les etiquetes d'un Feijóo "centrista i moderat".és persona de fermes conviccions religioses a qui molts ubiquen a l'Opus Dei. El periodista, director de Praza Pública, subratlla que tot i que les atribucions de Mar Sánchez s'inscriuen en el món de la comunicació, "en realitat van molt més enllà".D'una bona família corunyesa, ha estat al costat de Feijóo des dels temps en què aquest era el número dos de, ministre de Sanitat ambi veritable padrí de l'actual líder del PP. Va treballar amb ell a Correus, a la conselleria de Política Territorial quan era conseller de la Xunta en els anys de Manuel Fraga i després, ja fos liderant l'oposició o al davant de la Xunta. Amb tants anys a prop, Feijóo hi confia plenament. És considerada hàbil i una bona cap de premsa. També algú que genera por en moltes persones.Periodista com Mar Sánchez,és la directora de gabinet del líder del PP. Una altra col·laboradora d'anys però menys en aquest cas: des del moment en què Feijóo va fer-se amb la presidència de la Xunta. Considerada una bona professional, havia estat a la Cope i Europa Press, on seguia informativament el PP. Una persona que la coneix assegura que és una "fanàtica de la causa".En l'equip del polític gallec, hi ha algú que no respon al perfil de periodista conservador.és un jurista corunyès de tracte afable a qui se situa en l'ala més centrista del partit i, en tot cas, "a l'esquerra de Mar Sánchez". Porta també molts anys amb Feijóo, des que aquest era conseller de Fraga. En aquests anys ha estat l'home dels continguts, possiblement el més robust ideològicament. Ara coordina els grups del PP al Congrés, el Senat i Estrasburg. David Lombao recorda, però, que és del tot addicte a Feijóo i que va formar part de l'estratègia d'oposició dura al president de la Xuntaquan l'ara líder del PP encapçalava l'oposició a Galícia.Parella de Marta Varela,s'ha convertit en una peça important en l'engranatge de Feijóo com a director de comunicació. Se'l considera el braç executor de Mar Sánchez, la persona que a Galícia marcava de prop els periodistes, el que solia trucar per queixar-se d'informacions que fossin crítiques amb el president de la Xunta. Se'l situa en posicions moltExdirector general de Comunicació a Galícia, va arribar a treballar per la Xunta de la mà d'Alfonso Rueda, l'actual president gallec, el successor designat per Feijóo. De, seria d'una línia semblant a Álvaro Pérez.És el vicesecretari general d'organització del PP. Feijóo se'l va endur a Génova al ser elegit president del PP., que va tenir una joventut nacionalista gallega, ha estat l'home fort de l'organització al PP gallec, on va mantenir la disciplina amb mà de ferro. És un dur, acostumat a entomar els conflictes interns. Tot i ser una peça clau, possiblement forma part ja d'un segon cercle entorn Feijóo.Hi coincideix en part Antón Losada. Segons ell, Feijóo no vol donar marge a cap excusa a Isabel Díaz Ayuso en cas que a aquesta les eleccions del maig no li anessin bé: "No només això. Necessita que a Ayuso, el seu principal adversari, les coses li vagin bé". Per Losada, Feijóo ha passat de tenir un govern al seu servei, com li passava a la Xunta, a haver d'enfrontar-se al govern espanyol amb un equip que "no és dolent, però ha quedat petit".David Lombao relativitza la suposada moderació de Feijóo a la vista dels qui formen part del seu nucli dur: "Van seguir unaper desestabilitzar Pérez Touriño a la Xunta el 2009. Deien el que ara diu el PP contra Pedro Sánchez. També l'acusaven d'il·legítim perquè no havia quedat en primera posició i governava amb el BNG. Ara fan el que feien a Galícia". Lombao recorda que Feijóo vad'anys en la política gallega, com l'acord sobre la llengua que havia acceptat fins i tot Fraga: "I no hi havia Ayuso per pressionar-lo". Per Lombao, és possible que Feijóo, acostumat a governar amb majoria absoluta i amb una oposició controlada, ara es vegi sorprès per un adversari de més embalum:

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor