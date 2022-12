Borràs sobre el seu judici: «Hi havia molta pressa per apartar-me, però no marxo i no marxaré»

Prova pericial

La presidenta de Junts,, ha assegurat que darrere del judici que té pendent per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) hi havia, però ha deixat clar que no ho farà. "Hi havia pressa per apartar-me per veure si marxava, però no me'n vaig i no me n'aniré", ha recalcat en una entrevista concedida a Europa Press, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi fixat el seu judici per presumpta prevaricació i falsedat documental entre el 10 de febrer i l'1 de març. Després de recalcar la "intencionalitat política" del judici, ha insistit en la seva innocència i en què està molt orgullosa de la seva gestió al capdavant de la ILC. A més a més, ha carregat contra la decisió de Fiscalia de demanar per a ella una condemna de sis anys de presó i 21 d'inhabilitació. "És un exemple de desmesura i desproporció.. Tinc 52 anys, soc professora universitària des de fa 27 anys. Demanar-me 21 anys d'inhabilitació és voler treure'm de la circulació pública, política i pot ser que universitària", ha defensat.A banda d'apuntar que no hi ha ningú a l'Estat a qui se li demani aquesta condemna per suposadament fraccionar contractes, ha afegit que s'hauria de tractar com unai no com "una causa penal". També ha preguntat com pot ser que a la consellera d'Acció Exterior,, se li demani un any d'inhabilitació per desobediència pel referèndum de l'1-O i a ella li demanin 21 per un suposat fraccionament de contractes, que ella nega."La gent em pregunta com aguanto.És molt greu que et facin quedar i vulguin pretendre que has fet coses que no has fet. Ho defensaré fins a les últimes conseqüències", ha avisat Borràs, que ha qüestionat que la jutgin magistrats com el president del TSJC,, a qui ha intentat recusar sense èxit.Malgrat assegurar que persones de la magistratura li asseguren que no tindrà un, ha dit confiar que el seu "destruirà les acusacions falses i es veurà la persecució" de la qual ha estat objecte. Segons la presidenta de Junts, l'únic resultat que hauria de sortir del judici és la seva absolució ique ha rebut i que, ha afirmat, l'han afectat a ella personalment i també al seu entorn.Borràs ha criticat que es filtrés que el seu defensa va contractar el perit, ara Luis Enrique, condemnat per assassinar la militant del Partit Socialista dels Treballadors Yolanda González, cosa que ha atribuït a una voluntat que retiressin l'informe que volen presentar sobre els correus electrònics que es vinculen a la causa.La dirigent de Junts ha afirmat quei explica com es van obtenir i que no es va respectar la cadena de custòdia. Per això, ha subratllat que no retiraran l'informe i ha lamentat que ara es vulgui "perseguir" el seu advocat, Gonzalo Boye . Així mateix, ha volgut afegir que també li van detectar que tenia instal·lat el programari Pegasus en el seu ordinador des de maig de 2017.

