Aragonès suma el suport dels agents socials als pressupostos i posa més pressió als socis

El compte enrere cap a la fase definitiva per aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2023 ja està en marxa. Actes com el d'aquest dilluns a Palau ho demostren. El presidenthi ha convocat el-integrat per agents socials, sindicats i patronals- per tal de rubricar l'acord que la setmana passada, entre d'altres mesures, va servir per apujar un 8,7% l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), circumstància que servirà per calcular a l'alça les prestacions socials. El pacte entre l'executiu -també representat per la consellera de la Presidència,, i el titular d'Empresa i Treball,- i CCOO, UGT, Foment del Treball i Pimec fixa que l'IRSC passi dels 569,12 euros mensuals fins al voltant dels"Nosaltres arribem a acords amb tothom, només falten els partits", ressaltaven a finals de la setmana passada fonts governamentals consultades per. En la seva intervenció, Aragonès ha celebrat "alinear prioritats", amb dotació pressupostària per al, el reforç de les polítiques d'ocupació, la revalorització de la formació professional i l'augment de l'IRSC. "Amb aquest acord culmina una etapa en què portem treballant conjuntament per fer front a situacions complexes i transformacions de fons. Amb la implicació del Consell de Diàleg en l'elaboració del pressupost fem un gran salt endavant", ha insistit el dirigent d', que ha volgut posar en valor els "consensos" que implica un acord "sense precedents". "Aquesta hauria de ser la dinàmica imprescindible", ha apuntat Aragonès davant dels signants.Segons ell, cal tenir un "pressupost de país", que reculli un "consens ampli i representatiu" i que fa un "pas endavant". "Demano aque faci possibles aquests comptes al Parlament", ha remarcat el president. Les negociacions, que ja estan en una fase clau, les porten la consellera Vilagrà i també la titular d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, que és qui està elaborant la proposta de comptes per al 2023.El president ha indicat que l'entesa és un "molt bon acord" sobre el pressupost de la Generalitat per l'any vinent. "No sóc molt aficionat a posar gran adjectius als esdeveniments que es produeixen, però és cert que aquest és un gran acord. Ési històric. Fins avui no s'havia produït que els agents socials arribessin a una entesa amb aquesta profunditat. Això", ha remarcat Aragonès. Segons el dirigent d'ERC, s'acostaran "eines i recursos" per "contribuir a la concertació". "Mai abans el Govern havia sumat els agents socials als pressupostos. Es reforça el compromís peri acompanyar les empreses", ha indicat.Torrent ha indicat que l'escenari econòmic deixa "bons indicadors", com ara el "rècord" d'afiliats a la, però ha advertit que laafecta el benestar de la ciutadania i el futur de les empreses. Mentre això passa, ha dit, s'ha de continuar sent "competitiu" situant les persones "al centre de les polítiques públiques". És aquí on ha situat l'acord presentat amb els agents socials, als qualsper arribar a enteses com aquesta, que s'ha signat tot seguit.D'entre tots els possibles socis pels comptes, l'última formació en entrar oficialment en la negociació ha estat el, amb qui el Govern va celebrar la setmana passada un monogràfic sobre Salut . En una entrevista aquest dilluns a l'Agència Catalana de Notícies (ANC), la portaveu parlamentària dels socialistes i encarregada de liderar les converses amb el Govern,, ha apuntat que veu "molt difícil" tancar aquesta setmana un acord amb l'executiu. El calendari del Govern passa per aprovar els comptes durant la primera quinzena de desembre -per tant, com a molt tard la setmana vinent- i tramitar-los al Parlament abans que acabi l'any. Però els grups reclamen un acord previ a la tramitació, que per ara no arriba. Amb qui hi ha més sintonia és amb els, que ja van validar els pressupostos del 2022 amb una, president de Foment del Treball, ha celebrat que hi hagi mesures que incrementin la "qualitat" dels llocs de treball. "És una demostració palpable que els empresari també tenim ànima social", ha apuntat el dirigent patronal, que ha situat com a prioritat combatre la inflació. Al mateix temps, però, ha considerat "insuficient" l'acord en la mesura que ara cal arribar a un acord per validar els comptes. "Seria unai una irresponsabilitat que es prorroguessin els pressupostos", ha dit, a l'hora de reclamar la "màxima responsabilitat" als grups per tenir-los ràpid.Pel que fa a Pimec, el seu secretari general,, ha reclamat que els comptes arribin amb "celeritat". "Cada dia sense pressupostos és un dia que perdem oportunitats", ha apuntat Ginesta, alt càrrec del Govern en anteriors etapes. Ha aprofitat per demanarals grups que poden acabar fent costat al projecte, que està a punt de sortir del forn del Govern. "No valen demores ni valen pròrrogues", ha remarcat el dirigent patronal., màxim dirigent de CCOO a Catalunya, ha indicat que el missatge de l'entesa és "nítid" cap als grups parlamentaris. "Cal fer equilibri en les, i trobar solucions i no problemes per la gent", ha remarcat Pacheco, que ha demanat "ni dilatar negociacions" per "tacticisme polític". "Endarrerir els comptes en dificultarà l'execució.. Aquest acord dona el missatge a la política per bastir un acord de pressupostos el més aviat possible", ha remarcat el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya.L'últim en intervenir ha estat, màxim responsable d'UGT, que ha remarcat que cal "continuar amb el diàleg i la negociació" al marge de l'aprovació dels comptes, també pel que fa a l'IRSC i la diferència existent amb el salari mínim interprofessional. "Vam creure important influir en canvis de polítiques, i donar un pas més social en aquesta negociació", ha apuntat Ros. "Prorrogar els comptes és deixar en pitjor situació a la gent que ja ho està passant malament. Hi ha les majories polítiques per aprovar-los", ha dit. La sortida dedel Govern, ha indicat, ha propiciat més participació.

