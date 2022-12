Si t'aprofites irregularment dels abonaments gratuïts de Renfe, ves amb compte: et caurà una sanció

El Ministeri de Transports sancionarà tots aquells usuaris que reserven plaça en algun dels trens de Mitja Distància disponibles del servei ferroviari i, finalment, no viatgen. En concret, Renfe ha detallat que confiscarà la fiança i anul·larà els abonaments a les persones que, almenys en tres ocasions, no cancel·lin la reserva amb dues hores d'antelació si finalment no agafen el tren.Els usuaris sancionats. Així mateix, les noves condicions que entraran en vigor aquest dimecres també limiten a un màxim de quatre viatges diaris per abonament i no permetran reservar plaça en trens amb el mateix origen i destí en un període de temps concret. Renfe ha detallat que enviarà un avís als usuaris que utilitzen de manera irregular els abonaments abans que se'ls retiri.. Així mateix, per tal de garantir el bon funcionament dels trens amb major demanda, l'operadora ha explicat que en els combois sense plaça reservada establirà un nombre màxim de places de peu. A partir de l'1 de gener el Ministeri de Transports també ha anunciat que llençarà un abonament específic pels menors d'edat.

