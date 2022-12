El Ministeri de l'Interior ha impulsat un paquet de mesures d'"acció positiva" perabans del 2030. Actualment, només el 9% de la plantilla ho és. Una de les iniciatives és rebaixar la nota d'accés en els exàmens. La decisió no ha estat gens ben rebuda en certs estaments de la policia -sobretot a les guàrdies-, que han criticat que el projecte d'Interior també afecta la promoció interna.Concretament,per entrar a l'Institut Armat. És a dir, que si la xifra que es requereix per aprovar són 100 punts i només l'aconsegueixen homes, els que hagin tingut menys puntuació quedaran fora de l'accés al cos a favor de les dones que hagin superat la prova fins a completar la quota. Això sí, "sempre que existeixi una equivalència de capacitació determinada per la puntuació final obtinguda després de les fases de concurs i oposició", resa l'article 35 de l'esborrany del text que regula el canvi al qual ha tingut accés El Mundo. Segons les seves fonts,Interior també té unque es quedin fora: mèrits per a les pròximes convocatòries. "Aquelles persones aspirants que s'haguessin vist preterides per les mesures específiques anteriors, disposaran de mèrits en la fase de concurs dels processos selectius següents per a la incorporació a l'escala de caps i guàrdies conforme al barem que s'estableixi en la corresponent convocatòria". Tal com ha explicat el mateix rotatiu, que ha parlat amb membres del cos, i ha detallat que el malestar és "majúscul", traspassa les associacions i "s'estén a totes les escales i sexes". De fet,perquè ha considerat que és anticonstitucional. "No té cap fonament jurídic sinó ideològic. Sens dubte,".Les guàrdies, per la seva banda, han defensat aprofundir en la gènesi del problema. "En lloc de promoure aquesta mena dei que en tan mal lloc ens deixen a nosaltres, per què no es pregunten per què la Guàrdia Civil no és atractiva per a nosaltres?", ha reivindicat una agent.La secretària d'Igualtat de Jucil, Sonia Valverde, s'ha expressat així de contundent sobre la mesura: "És inacceptable. No entraran els més preparats". I ho ha detallat: "Cindependentment del seu sexe. Segons aquesta modificació, no entrarà el més preparat i això". Valverde, però, no s'ha quedat amb les mans buides i ha proposat alternatives per incentivar la presència de dones a l'Institut Armat. Per exemple, ha demanat tenir nuclis operatius més grans en les poblacions de l'Espanya buidada od'Esquadra, la Policia Local o l'Ertzaintza.El secretari de comunicació de l'agrupació policial, Agustín Leal, s'ha pronunciat en la mateixa línia. "A la Guàrdia Civil han d'entrar les persones més preparades perquè és un servei que donem a la societat i la societat demanda efectivitat i preparació en la defensa dels seus drets. Amb aquesta legislació", resumeix.

