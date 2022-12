El PSC «veu molt difícil» tancar aquesta setmana un acord de pressupostos amb el Govern

tancar un acord de pressupostos amb el Govern en els pròxims dies. La portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, ha explicat en una entrevista a l'ACN que arribar a acordar els comptes durant aquests dies no és viable si es vol fer bé. De fet, ha advertit a l'executiu que si vol el seu suport no pot presentar-los. I els de Salvador Illa no tenen pressa.Un cop assumit que no hi haurà pressupostos vigents l'1 de gener i que s'entrarà en, la portaveu del PSC creu quementre hi hagi nous comptes aprovats durant el primer trimestre del 2023. Romero requereix que treballar sense pressa no vol dir que s'hagin d'allargar les converses "el màxim possible", sinó "voler-les fer bé".Ha recordat que el seu grup portava des de l'agost oferint-se a l'executiu i, després, demanant-los la documentació per a iniciar les converses per veure quin marge hi ha en les converses. Ara que la negociació ja ha començat,per veure on coincideixen i com es pot encaixar en un pressupost.Romero"Fer això mostra una certa falta de respecte cap al teu adversari". Així, els socialistes parlen d'un pressupost negociat, i no "d'adhesió". La dirigent del PSC, que és una de les negociadores dels socialistes, ha garantit que aquests dies, malgrat el pont, treballaran.Però la portaveu socialista ha afegit que un acord de pressupostos, a diferència d'altres àmbits,Romero admet que poden arribar a preacords en qüestions en què republicans i socialistes estan més a prop. "Potser hi ha àmbits on és més fàcil posar-nos d'acord perquè coincidim. Doncs fantàstic, anem tancant carpetes", ha dit.

