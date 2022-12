El Tricicle s'acomiada de 43 anys de carrera omplint el Liceu

El grup humorístics'ha acomiadat definitivament aquest diumenge dels escenaris al. Davant més de 1.400 espectadors i desenes de cares conegudes del món de la cultura, l'espectacle i la televisió, el conjunt format perha abaixat el teló a quaranta-tres anys de trajectòria.Les mítiques ganyotes, sons guturals i la mímica del grup català han omplert l'escenari i la platea de riures amb un muntatge batejat "". "Hi ha un moment que canto, no canto opera, però per fi he cantat al Liceu", bromejava amb l'ACN Joan Gràcia poc abans de la funció. Amb els seus companys, reconeixen una barreja d'emoció i alegria per poder dir adeu acompanyats de la calor del públic.L'espectacle amb què el Tricicle s'ha acomiadat dels escenaris es un recopilatori del bo i millor dels seus darrers muntatges. Entre el públic, noms com el de, que han compartit platea amb un públic que va exhaurir les entrades del muntatge pràcticament quan van posar-se a la venda."Estem estranys, és la primera vegada que ens acomiadem, hi ha coses que hem repetit infinitament però aquesta no, és la primera vegada que ho deixem", reconeixia amb sorna Paco Mir. Al seu costat, Carles Sans reconeixia que tenir el Liceu ple cinc dies amb la gent entusiasmada per dir-los adeu els feia sentir "feliços".

