Els CDR de Vic s’enfilen al balcó de l’Ajuntament i cremen la bandera espanyola

La repressió no ens aturarà.



Aquest Mercat Medieval a #Vic ens visitarà molta gent!



🔲 Fem visible la injustícia.



✅ Traiem símbols feixistes.

Vic canta: 🎵Fora, fora, fora, la bandera espanyola.🎶



🔲Parlem el català.



Independència, ara!#MercatMedievalVic#HiSom pic.twitter.com/PLVijNCEy9 — CDR Vic (@CDRepublicaVic) December 2, 2022

L’s’ha quedat senseal balcó. El motiu, l’acció de quatre encaputxats que, en nom dels, l’han arrencat i cremada aquest cap de setmana. Un dels activistes ha aconseguit arribar a la balconada del consistori i, després d’, l’ha llençat cap a la plaça, on l’esperaven els seus companys per posar-li foc.El col·lectiu independentista ha penjat les imatges a les xarxes socials, que les han acompanyat d’un text en pro de la resistència i en contra dels “símbols feixistes”: “”, resa el tuit, on també s’hi apunta que el col·lectiu vigatà ha fet aquesta acció per denunciar la “injustícia” en el context del, que se celebra aquesta propera setmana.Es dóna la circumstància que fa just un any, el CDR de Vic ja va fer el mateix amb la bandera espanyola del balcó de l’ajuntament.

