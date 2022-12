Detinguts per agredir un sensesostre a Gijón i difondre-ho a les xarxes socials

La Policia Nacional i la Guàrdia han detingut dos joves de 21 i 27 anys i veïns de, a Pontevedra, per una agressió a unque dormia en un portal a Gijón el passat 25 de novembre.Els presumptes agressors van difondre el vídeo a través de les xarxes socials, i és gràcies a això que els cossos policials els han pogut identificar i localitzar. Un dels dos va ser detingut a Gijón per la policia espanyola aquest divendres, mentre que l'altre ja havia estat detingut a Lalín per part de la Guàrdia Civil. Segons Europa Press, aquest segon ja estàper dos delictes de lesions i d'odi.Les mateixes fonts han confirmat que els dos acusats ja tenenper delictes similars.

