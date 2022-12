Els videojocs i els eSports en català reivindiquen el seu espai des del SAGA

Un dels escenaris del SAGA Foto: ACN

🔥 Som + 10.000 seguidores i seguidors a https://t.co/Pvbwld1jVy



😱Per primera vegada a la història un streamer en català arriba a aquesta xifra.



GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES pic.twitter.com/Lhb4x3T6Rt — Norman López (@LopezNorman44) December 4, 2022

📝 En marxa la presentació "El català als videojocs, internet i les TIC. Com ho podem millorar?



📢 La presenten @softcatala i @PrCeTrencada, presents també als estands de #SAGASalóGaming! 🎮 pic.twitter.com/ei0Exvgjb1 — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) December 4, 2022

El competitiu en català: Valorant i League of Legends

Els càsters en català dels Gamesports Electrònics, al Saga Foto: Joan Cebrián

Elshan reivindicat la seva existència i el seu futur en el primer saló del gaming de tota la història en llengua catalana.ha estat l'escenari d'una cita que espera ser un punt de trobada anual per a tot un sector que creix cada dia.Durant tot el cap de setmana, la indústria en català dels videojocs ha intentat posicionar-se al mapa i presentar-se en societat amb tot un seguit de propostes: competició d'eSports , retransmissions, formació, exposició, desenvolupadors... Malgrat l'empenta i la iniciativa, la primera edició delfinalitza ambQui sí que ha triomfat aquest cap de setmana ha estat l'streamer, el primer creador de contingut en català que ha arribat als 10.000 seguidors a la plataforma Twitch, precisament, des del SAGA. El colofó de l'esdeveniment l'ha posat la, que ha disputat dos partits d'exhibició contra els campions del torneig organitzat peramb retransmissió en català inclosa per part dels càsters de l'organització.Desenes de joves han fet ús dels espais LAN facilitats pel SAGA a l'espai firal de l'Hospitalet, on han pogut instal·lar els seus ordinadors, dispositius i consoles per jugar en comunitat. Els creadors i desenvolupadors de videojocs també han tingut un paper central en el saló de gaming.han posat el seu granet de sorra per mostrar l'empenta del teixit català dels videojocs.En aquest afany per incentivar la comunitat del gaming en llengua catalana, l'organització va entregar dissabte els primers premis SAGA de la història als millors videojocs en català. El videojocva ser el gran guanyador dels guardons. La presència de la llengua als videojocs continua sent residual, però Catalunya concentra el 50% de la facturació d'aquest sector a l'Estat.La cita, organitzada per lade la Generalitat, ha comptat amb un escenari de 14 metres des d'on s'han celebrat els tornejos dels videojocs(els més importants del planeta a nivell competitiu) amb clubs catalans que formen part de les competicions de Gamesports Electrònics. Ambdues competicions són tornejos regulars retransmesos en català a través de Twitch.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor