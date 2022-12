Rússia amenaça de deixar Europa sense petroli aquest hivern

aquest hiverna Europa després que la comunitat hagi anunciat un topall de 60 euros als barrils russos . Ho ha donat a conèixer l'ambaixador rus,, davant dels organismes internacionals a Viena. "A partir d'aquest any, Europa viurà sense petroli rus. Moscou ha deixat clar que no subministrarà petroli als països que donin suport a la limitació de preus contra el mercat", ha afirmat Ulyanov en un missatge que també ha transmès a les xarxes socials.Així, el representant del Kremlin ha pronosticat que "aviat" la Unió Europea acusarà Rússia de fer servir el petroli com una arma. A l'altre cantó, però,per "desarmar energèticament" l'estat rus: "És una posició feble"Els països de la Unió Europea han acordat aquest divendres fixar un topall al preu del petroli rus com a part de les sancions imposades per la guerra d'Ucraïna. Al seu torn, la decisió ha estat rebuda amb crítiques des del país que presideix. "No es pot dir que sigui una gran decisió establir un límit d'aquest tipus als preus russos, que és bastant còmode per al pressupost d'un", ha assegurat el mandatari en un missatge publicat la nit del dissabte a Twitter.Segons el president ucraïnès, Rússia ha causat "grans pèrdues", a força de"deliberadament", però "el món no s'atreveix a desarmar-la energèticament". En aquesta línia, Zelenski ha lamentat que el límit no s'hagi situat en els 30 dòlars per barril.

