Illa es posa les vambes i s'estrena com a maratonià

¡Lo hemos conseguido!



La @maratonvalencia en 3:49:01.



¡Muchas gracias por todos los mensajes de ánimo que me habéis mandado! pic.twitter.com/tkcRSGR4Jy — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) December 4, 2022

El líder del PSC,Tot, per debutar en una marató, que ha acabat amb una marca inferior a les quatre hores. Més concretament, Illa ha participat a la Marató de València, que s'ha celebrat aquest matí a la capital del País Valencià, i l'ha conclòs en 3 hores, 49 minuts i 1 segon.Així, el cap de l'oposiciói del seu entrenador personal. Aquesta ha estat l'estrena del polític socialista com a corredor dels 42 quilòmetres, tot i que a l'octubre ja va aconseguir acabar la mitja marató del Vendrell. Illa ha explicat en diverses ocasions que és uni que compatibilitza aquesta activitat esportiva amb la seva feina com a líder del PSC.

