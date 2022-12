Tens algun d'aquests mòbils? Whatsapp hi deixarà de funcionar

és l'aplicació de missatgeria instantània més utilitzada al món, i constantment està incorporant actualitzacions que requereixen que els terminals tingun cada cop. Doncs bé, en els pròxims, l'aplicaicó deixarà de funcionar en alguns d'aquests dispositius que no compten amb les característiques necessàries.Segons han publicat diversos mitjans, el llistat de telèfons mòbils on deixarà de funcionar Whatsapp amb sistemasón de la marca(Optimus L3 II Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 Dual, Optimus F3, Optimus L7II, Optimus L5 Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus F3Q, Optimus L2 II, Optimus F7, Optimus L4 II, Optimus F6 LG Enact i Lucid 2), elXperia M, elA820,(V956 - UMI X2, Grand S Flex i Grand Memo),(Darknight i Cink Five),S3 Platinum,F1THL W8,(Galaxy Core, Trend Life, X cover 2, S3 mini, Ace 2 i Trend II) i(Ascend Mate, G740 i D2). Pel que fa alsamb, Whatsapp deixarà de ser operatiu als models 6S, SE i 6S Plus.Per altra banda, els usuaris que continuin podent fer servir l'aplicació comptaran aviat amb més. Com recull El Cronista, Whatsapp incorporarà el "mode complementari", que permetrà tenir l'aplicació, i traspassar les converses de manera simultània.

