Podem esmenarà la reforma del codi penal per «blindar el dret a protesta»

Podem veu amb "bons ulls" la reforma de la malversació

Demanen "reflexió" al PSOE sobre Melilla

Les crítiques a Montero responen a la "desinformació"

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha avançat quepresentarà al Congrés unaa laque van presentar juntament amb el PSOE, que inclou la derogació del delicte de sedició i la modificació del de desordres públics agreujats, i ha explicat que té per objectiu "blindar el dret a protesta".En una entrevista d'Europa Press, Albiachl'esmena, ja que ha assegurat que el grup encara està estudiant la millor manera de fer-la. El que sí que ha detallat és que el grup parlamentari de Podem, encapçalat perque els han exigit anar "més enllà en la garantia i assoliment de drets" relatius a la protesta i, en aquesta línia, ha considerat que "és responsabilitat de les forces polítiques recollir i escoltar les propostes que es facin". Els partits tenen de termini fins al 9 de novembre per registrar les seves esmenes parcials després que la Cambra baixa ja hagi debatut i rebutjat les esmenes a la totalitat que van presentar PP, Vox, Ciutadans, Junts i la CUP.Sobre el delicte de la malversació, que també podria incloure's en aquestes reformes parcials, Albiach ha afirmat que, i ha afegit que el seu espai polític "podria veure amb bons ulls" una reforma que eliminés la modificació que va fer el PP el 2015 del delicte, ja que ha opinat que el va convertir en un "calaix de sastre". També ha avisat que la reforma s'ha de fer d'una forma molt rigorosa i escrupolosa, perquè, per la qual cosa ha destacat que Podem estudiarà la proposta dels republicans.Així mateix, Albiach ha subratllat quei ha celebrat que s'estigui parlant més del contingut que del calendari de reunions de l'espai, que ha defensat amb convicció: "No és un fetitxe, no és una escenificació". La líder dels comuns també s'ha mostrat partidària de "recuperar la" i que en ella es treballi en el pacte de claredat que va anunciar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, abans que es trenqués el Govern i que també havien proposat els comuns.Preguntada per les explicacions que ha donat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska , sobre l'escàndol a la tanca de Melilla, Albiach ha afirmat que hi ha hagut una "falta d'honestedat" per part del ministre i ha demanat al PSOE que reflexioni sobre les seves polítiques de migració. "Els suports que té són els de l'extrema dreta i els del PP. Segurament hauria de donar-li un parell de voltes", ha reclamat la líder dels comuns, que ha defensat que, alhora que ha exigit transparència sobre els fets. A més a més, ha sostingut que l'ocorregut a la frontera sud "és la tragèdia més gran, la massacre més gran, que hi ha hagut en els últims 40 anys", ja que hi ha hagut més morts que en el cas de la platja del Tarajal, on van morir 14 migrants. En aquesta ocasió, h, ha afirmat.Respecte a les paraules de la ministra d'Igualtat,, que va acusar el PP dei també sobre les respostes que ha rebut ella per part de la dreta, Albiach ha assenyalat hi ha hagut "unao una falta d'informació" sobre el significat del concepte acadèmic "cultura de la violació". No obstant això, ha cregut que les afirmacions de Montero i les reaccions que ha fet emergir per part de l'extrema dreta no són equiparables: "Una cosa és fer referència a termes acadèmics, i crec que una altra cosa són els insults", ha lamentat. En aquest sentit, Albiachi als mitjans de comunicació catalans de "no blanquejar l'estratègia de l'extrema dreta", cosa que, ha opinat, hauria d'inspirar la resta d'administracions. Tanmateix, ha acusat l'extrema dreta de voler deshumanitzar l'adversari polític.Sobre les paraules, de fa unes setmanes, de l'exlíder de Podemdemanant que des de la plataforma de, Sumar, es respectés al seu espai polític, Albiach ha defensat que "des d'alguns altaveus s'està intentant generar una polèmica on no hi és", i ha assegurat que ella no ha escoltat cap falta de respecte en el seu espai polític. "Estic convençuda que l'objectiu ho val.És tan important plantejar una alternativa per al nostre país que anirem totes juntes, que sumarem, que treballarem perquè la Yolanda ha de ser la pròxima presidenta d'Espanya", ha conclòs.

