Ja hi ha data per exhumar l'antifranquista Cipriano Martos a Reus

segons ha anunciat el Departament de Justícia, Drets i Memòria. Des del Govern adverteixen que trobar les primeres restes potser no serà imminent, ja que els arqueòlegs primer han de condicionar l’espai de la fossa comuna. Un cop acabada la intervenció, totes les restes recuperades es traslladaran al laboratori d’antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per extreure’n mostres genètiques.El sindicalista i militant marxistanascut a Loja (Granada)per haver repartit propaganda en una fàbrica d'Igualada i per haver fet pintades. Aleshores, va ser víctima de tortures al quarter de la Guàrdia Civil de Reus i el van obligar a ingerir àcid sulfúric que el va cremar des de la gola fins a l'estómac. El 29 d'agost, el jutge va voler prendre declaració a Cipriano al mateix Hospital Sant Joan de Reus, sense que aquest pogués respondre. Cipriano. En els darrers dies de la seva agonia, es va impedir tant als seus pares com al seu advocat visitar-lo a l'hospital.Les despulles d'en Cipriano van ser inhumades per les autoritats franquistes en unade beneficència al Cementiri General de Reus, sense permetre, tampoc, a la família assistir a la inhumació ni emportar-se el cos a la seva terra d’origen. El cas de Cipriano Martos va ser inclòs el 2014 -a instàncies, un germà de la víctima- en lapresentada davant la justícia argentina per delictes de genocidi i crims de lesa humanitat comesos pel règim franquista.El febrer passat, la llavors, va anunciar públicament que l'exhumació tindria lloc en el segon semestre de l'any.

