Ensurt per l'atac d'un coiot a una nena de dos anys a Los Ángeles

COYOTE ATTACK: A frightening wildlife encounter in Woodland Hills! A coyote attacked a little girl and her dad came to her rescue seconds after it happened. pic.twitter.com/nt8GLXM4pu — Irene Cruz (@ABC7Irene) December 3, 2022

Una família del barri de, ava patir un ensurt aquest dissabte, quan unva atacar una nena de dos anys mentre el seu pare treia coses del cotxe, davant de casa seva. L'animal mossega la petita i la fa caure a terra, arrossegant-la, com es pot veure en un vídeo que ha compartit la reportera d'ABC7En sentir el crit de la nena, que per sort, el pare corre de seguida i fa fugir l'animal llençant-li una pedra, ja que sembla que el coiot vol tornar-la a atacar. Els pares van portar la petita a l'hospital perquè li curessin la ferida de la mossegada i li administressin la vacuna de laSegons explica el mitjà estatunidenc que recull aquesta història, no és el primer cop que els veïns del barri observen el coiot passejant-se prop de les seves cases, i fins i tot un d'ells va haver-lo de ruixar ambper fer-lo marxar. De fet, un agent del Departament de Pesca i Vida Silvestre de California confirma que havien rebut nombroses cartes advertint de la presència de l'animal, que es passejava pel barri sense cap mena de por. Després de l'atac a la nena, el Departament ha aconseguit mostres de l'ADN del coiot, amb la qual cosa el podran identificar si aconsegueixen capturar-lo.Aquest no és el primer cas d'un coiot que s'acosta a humans o mascotes, fora del que és el seu comportament habitual: una dona se'n va trobar un a dins de casa, que havia entrat per l', i al mes d'abril un altre va atacar una nena petita, amb mossegades que van resultar força greus.Ja al mes de març, un article del portal Mundo-Geo explicava que els coiots s'estaven traslladant a les ciutats des de les praderies de la zona meridional de l'Amèrica del Nord. Alguns experts assenyalaven els susccessiuscom a causa per aquest desplaçament, però algunsasseguren que el fenomen ve de molt més enrere i que s'ha produït per altres factors: la manca de neu, l'absència d'altres depredadors com els llops, la construcció de més espais verds urbans i suburbans als quals s'han pogut adaptar ràpidament...

