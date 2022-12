Un exjugador de futbol anglès i la seva parella marxen de vacances cada mes gràcies a la loteria

La historia de la semana. Terry Kennedy supo jugar para Sheffield United. Se tuvo que retirar del futbol a sus 26 años por reiteradas lesiones. Tres años después la vida le sonrió porque en su trabajo se enteró que gano 1 millón de libras esterlinas en la lotería nacional. pic.twitter.com/L1vbaXLqDq — Ascenso Inglés (@AscensoInglesok) November 21, 2021

són una parella de britànics que ha fet realitat un somni: deixar les seves feines i marxar de vacances un cop al mes a tota mena de destins, entre els quals hi ha Tenerife, Dublín, Nova York, Mèxic, Tailàndia, Dubai, Portugal, França, Las Vegas, Austràlia, Nova Zelanda, Budapest, Turquia i el Carib. Ell, que havia estatal Sheffield United, es va haver de retirar amb 26 anys per les reiterades lesions que patia.Fa poc més d'un any, la parella va guanyaren un sorteig de loteria, i van fer una llista amb tots els llocs que volien visitar, com el mitjà anglès Mirror i ha recollit La Vanguardia.Amb els diners també han fet reformes a la seva casa de, duent a terme ells mateixos els treballs necessaris "perquè sigui tal com nosaltres volíem".La parella també explica que quan Kennedy va anar a comprar la butlleta per participar al sorteig, se la va descuidar al mostrador de la botiga, i el va agafar gràcies a que el dependent el va avisar. La reacció del noi en saber que havia estat el guanyador del sorteig es va fer viral a les xarxes socials.

