Es gasta els diners de la seva boda per anar al Mundial: «Si ja no vol casar-se és que no m'estima»

¿QUÉ HARÍAS CON TAL DE ESTAR EN UNA COPA DEL MUNDO? ⚽🇲🇽



Este aficionado fue a #Qatar2022 con el dinero de la boda y le manda un mensaje a su novia#ClaroEnQatarhttps://t.co/uPNjyA0vCZ pic.twitter.com/eWEL2wyaFw — MARCA Claro (@MarcaClaro) December 1, 2022

S'acostuma a dir que hi ha aficionats i aficionades que farien qualsevol cosa per veure jugar en directe el seu equip preferit. Quan es tracta de seleccions, la passió, sovint, va a més i el que s'arriba a fer per acompanyar el teu país en un moment tan important com és un Mundial excedeix totes les expectatives.És el cas d'queper casar-se l'any vinent. I no content amb això, ha fet un cartell explicant-ho que passeja per la capital del país àrab.El mitjà Marca Claro s'ha fet ressò de la història i ha detallat la informació que l'individu duu al cartell: "Amor, m'he gastat els diners de la boda. Quan arribi a Mèxic t'explico". Amb aquesta curiosa manera de demanar perdó, l'aficionat ha declarat al rotatiu que anar a un Mundial era el somni de la seva vida i que, per això,Tot i que per alguns l'ocurrència d'aquest home pugui suposar un motiu de ruptura, segons sembla, la seva dona no ho veu igual i el seguidor mexicà ha assegurat que, però amb una petita modificació. Com que ja no tenen diners, l'enllaç, que estava previst per al pròxim mes de març, s'haurà de posposar fins que puguin estalviar. "Li he dit a la meva promesa que ens casarem. Potser haurem d'esperar una mica més de temps, però ho farem.", ha declarat el protagonista del succés, que també ha encreuat els dits perquè quan torni a casa la seva dona no s'ho hagi repensat i li hagi tret les coses fora de casa.. En cas que aquest escenari es produís, segons ell, demostraria que mai hi va haver amor en la seva relació: "Si ja no vol casar-se és que no m'estimava", ha afirmat. Desafortunadament per a ell, el viatge a Doha li ha sortit encara més car, ja que la selecció mexicana ha quedat eliminada a la primera de canvi de la competició.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor