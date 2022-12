Aquests són els consells dels Bombers per evitar incendis de xemeneia

Sabeu quines mesures heu de tenir en compte per evitar un incendi de xemeneia?



Xavier Agut, sergent de #bomberscat, ens dona recomanacions per no patir cap ensurt a casa.



❕ Entre el novembre i el desembre del 2021 vam fer 284 actuacions per incendis a la llar de foc. pic.twitter.com/czpzuttiIH — Bombers (@bomberscat) December 2, 2022

Si us trobeu malament, noteu símptomes de mareig o trobeu algú inconscient en una habitació amb una estufa de llenya, carbó o gas, un braser o una caldera, truqueu al @112 i obriu portes i finestres per ventilar l'habitatge pic.twitter.com/cDMEXpG3ig — 112 (@112) December 3, 2022

Elshan difós un seguit de consells i recomanacions per evitar, després que ja n'hagin hagut d'atendre algun amb l'inici de la temporada del fred.Així,, sergent del cos de Bombers, recomana que abans d'encendre el foc a terra és molt important fer una bona, i millor si pot ser per part d'un professional, i comprovar que tingui l'espai suficient i que estigui ben aïllat.Pel que fa al combustible, els Bombers aconsellen que es faci servir, és a dir, que no sigui fusta tractada amb productes químics, i no tenir la mateixa que no estem consumint massa a prop del foc a terra. També cal vigilar que no hi hagi cap, capo altres objectes que es puguin cremar.Finalment, quan anem a dormir o marxem de la casa, cal comprovar que el foc estiguio, en cas que quedin, que estiguin ben arraconades al fons de la llar de foc i posar el, una pantalla protectora que evita que les guspires saltin a l'exterior.Entre els mesos de novembre i desembre de l'any 2021, els Bombers de la Generalitat van feractuacions per incendis a la llar de foc, un tipus d'incendi típic de la zona del Pirineu però que es pot trobar a tot Catalunya.Per altra banda, eltambé ha emès un avís via Twitter sobre com actuar en cas de trobar-se malament, notar símptomes deo trobar-se algú inconscient en una habitació amb unade llenya, carbó o gas,: obrir portes i finestres per ventilar l'habitatge i trucar al 112.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor