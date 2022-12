Xixauxas (Barça eSports): «Un sector professional del LoL en català és possible, però fa falta temps»

(1993, Pineda de Mar) és una de les personalitats catalanes més conegudes dels eSports a l'Estat. Per aquest nom, segurament no el coneixerà ningú, però el seu pseudònim és una relativa eminència dela nivell espanyol:. Creador de contingut i jugador professional d'aquest esport electrònic, és un dels exponents pels quals aquest sector i aquesta competició en concret triomfa tant a les xarxes a nivell global.A través de les seves retransmissions en directe a Twitch, Fluxà ha creat tota una comunitat de seguidors que connecta, es vertebra i interactua amb molts altres streamers de la seva mateixa categoria. No és difícil haver-lo vist fer partides en directe amb jugadors de primeríssim nivell como el també català(tots tres, considerats els millors de l'Estat) i, gràcies al seu èxit, el Futbol Club Barcelona el va fitxar fa un parell d'anys com a creador i locutor de la seva flamant secció d'eSports. Abordem amb ell la bona salut del sector, en quina situació es troba el català en aquest àmbit i quin futur ens espera.- Ara mateix la Superlliga [la màxima competició de League of Legends a nivell estatal] no té competidor si mirem altres lligues. I sempre va a més. A nivell europeu, és una de les més importants a escala domèstica, gràcies als jugadors, als organitzadors i sobretot als equips que la formen. Els jugadors nacionals amb carisma també han fet molt per aquest èxit, encara que ara n'hi ha menys que abans.- Sembla que sigui de la vella guàrdia, però vaig entrar a jugar a l'alt nivell fa uns tres anys. En aquest temps no ha canviat gaire, l'èxit dels eSports: omplir estadis, fer esdeveniments grans, cobertura de les finals de tornejos...- És veritat. El públic va augmentant cada any, els equips aconsegueixen molts més seguidors fidels... La gràcia del LoL és que els seus seguidors són molt fans de l'esport en general i no es tanquen només a un equip. Molaria també arribar al nivell dels clubs de futbol.- Hi hem entrat fa molt poc temps, menys d'un any. Som un club molt important, però la nostra intenció era fer un bon paper la primera vegada que hi entràvem. A veure com funcionava l'aposta pels eSports. I de veritat que ha anat força bé. No apostaven gaire per nosaltres i en només uns mesos vam arribar més lluny que altres clubs que fa anys que hi participen. I ara, al final de la temporada, vam caure a semifinals de la Iberian Cup, i la podríem haver guanyat perfectament . Ens ho vam passar molt bé, jo vaig participar en alguns dels partits i va ser un plaer entrenar amb ells i veure l'esperit de l'equip, a nivell competitiu.- Vaig estar entrenant un mes abans amb ells. Mai havia estat en un club professional. Això ha canviat, i canvia, cada any. És un sector molt jove. He tingut experiències difícils, però aterrar al Barça ha estat tot una comoditat i una professionalitat absoluta. És la millor experiència que he tingut mai, sense cap mena de dubte.- Jo crec que sí, fa bé per la competició i pels seguidors. Jo, per exemple, pel Barça, conec molta gent que és culer i que ha decidit veure aquesta nova secció com veuria una altra d'un esport que forma part del club. Especialment en gent jove s'està creant aquesta transversalitat, i en això aquests equips segur que ajuden, com ho fa el Barça.- Tot plegat ajuda i ho fa créixer. Que hi entrin equips com el Barça o KOI fan que els altres competeixin a un major nivell i vulguin guanyar encara més. Sense cap mena de dubte ajuda a tothom i a fer créixer l'ecosistema. Un dels meus somnis és poder disputar un partit d'una jornada de la Superlliga en un estadi gegant i amb tot el públic. Com si fos al Palau Blaugrana. No només en una final, sinó en una jornada normal.- Sí, però és molt més complicat del que sembla. És un sector molt especialitzat dins d'un altre sector, que està dins d'un altre... És una ceba gegant i hi vas arrencant capes i ens trobem allà, al fons, al final. Videojocs, eSports, Espanya, League of Legends, Catalunya, en català. Vas perdent públic i acaba sent complicat competir amb les burrades d'audiència que tenen altres, com la LVP.- Si aparegués un streamer, un càster o un creador de continguts a Catalunya que ho petés, que fes un boom, en retransmissions o a fer cobertura de tot el nostre sector podria funcionar i, a més, arribaria a molta gent. És possible, però hi ha moltes capes per arrencar de la ceba.- Crec de debò que es pot arribar a fer en català. Avui estem fent el SAGA, per exemple. Un company meu ho fa en català i m'encanta veure-ho, com es versionen les paraules: l'herald, el gankeig, drivejar... M'encanta. M'ho miro no pel fet de veure certs equips, sinó pel fet que es casteja en català. Hi ha molta gent a qui li agrada això. Molaria molt que existís i que creixés. Però també és molt difícil. Competir amb la LVP, que ho fa en castellà, és complicat. Anem lents i passet a passet. Si tenim els altres esports amb retransmissions en català i la gent ho mira, doncs aquí també. Li falta temps i que s'hi enganxi més gent. No només del League of Legends, sinó als eSports en general. I persones carismàtiques que arrosseguin públic.- A veure, sempre han aparegut quan s'han celebrat finals o esdeveniments de categoria. És estranya, però hi és. Que ens han menystingut una mica? Segurament sí, però som un sector molt jove encara i no trobem la manera d'entendre'ns. I encara falta gent jove que aterri en aquest sector dels mitjans. Un canvi generacional. Ja arribarà. Nosaltres ja tenim la cobertura de les xarxes socials o de Twitch. Estaria bé que els grans mitjans seguissin una mica més el dia a dia o cobrissin més profundament el que passa.- Jo ho entenc. És complicat fer entendre tot això a la gent més gran. És normal. Més encara els videojocs, que no són un sector fàcil de comprendre. Si li sumem que el League of Legends, el que té més seguiment a tot el planeta, és un dels jocs més difícils que he vist en tota la meva vida. És el que més es juga i el més complicat. Entenc les dificultats. Tot arribarà.

